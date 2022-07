Mondiaux 2022 (H) : Incertitude autour de Karsten Warholm

Karsten Warholm sera-t-il au rendez-vous d’Eugene ? Alors que les championnats du monde d’athlétisme commencent le 15 juillet prochain et que les séries de son épreuve, le 400m haies, auront lieu dès le lendemain, le champion olympique et recordman du monde s’est confié à l’occasion d’une conférence de presse effectuée en vidéo. Victime d’une « mini-déchirure » musculaire aux ischio-jambiers le 5 juin dernier à l’occasion du meeting de Rabat, comptant pour la Ligue de Diamant, le Norvégien a confié n’être « pas encore sûr à 100% de courir » dans l’Oregon. « Ça prend du temps de guérir d'une telle blessure. Ce n'était vraiment pas le bon moment pour se blesser, a admis Karsten Warholm face à la presse. Je me sens mieux jour après jour, je commence à me sentir en forme, j'ai de l’espoir. » Afin d’avancer dans son processus de récupération, l’athlète de 26 ans n’a pas hésité à consulter l’ancien médecin du Bayern Munich Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Warholm : « C’est sûrement mon plus gros challenge »

Sur le conseil de son équipementier, Karsten Warholm a consulté le spécialiste allemand « pour un diagnostic précis puis pour des soins, du travail avec un kiné, des exercices en piscine ». Assurant qu’il avait « beaucoup travaillé depuis Tokyo » et reconnaissant que « les choses ne s'envolent pas en cinq semaines », le Norvégien ne se donne pas d’objectif en vue des Mondiaux d’Eugene. « Mon objectif sera de faire le mieux possible. Si je suis là, ce ne sera pas juste pour participer, a-t-il ajouté. C’est sûrement mon plus gros challenge car je n'ai jamais été dans cette situation. Personne ne sait de quoi je suis capable, moi y compris. Ce sera une surprise. » En cas d’absence pour les championnats du monde, Karsten Warholm pourra alors se tourner vers les championnats d’Europe, prévus du 15 au 21 août au Stade Olympique de Munich, lui qui est le tenant du titre européen depuis 2018 et sa victoire à Berlin.