Mekhissi vise les JO 2024 à 39 ans

Mahiedine Mekhissi se dit « très déçu » de l'annulation des Championnats d'Europe, qui devaient avoir lieu fin août à Paris (à Charléty). « C'était le rêve de ma carrière », assure le spécialiste du 3 000 m steeple (pour L'Equipe). Le prochain rendez-vous correspondant sera donc... les Jeux Olympiques en 2024. Mekhissi aura 39 ans !

« Il y a une couleur que je n'ai pas »

« Ce n’est pas une question d’âge, c’est une question d’envie, assure le Rémois. Quand tu l’as, tu es capable de plein de choses. Le plus beau rêve, c’est de terminer sa carrière dans son pays. Prendre ma retraite en 2024 à Paris, ce serait la cerise sur le gâteau. » Mekhissi indique enfin vouloir une quatrième médaille olympique, peut-être à Tokyo donc, avec cette précision non négligeable : « Il y a une couleur que je n'ai pas. » Vice-champion en 2008 et 2012, il a ensuite conquis le bronze en 2016 à Rio.