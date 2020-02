Meeting indoor de Paris : Mayer forfait pour le 60m haies

Kevin Mayer n’est pas encore débarrassé de ses problèmes de tendon d’Achille. Forfait durant le décathlon des championnats du monde de Doha en octobre dernier pour cause de blessure, le natif d’Argenteuil a été contraint de déclarer forfait pour le Meeting indoor de Paris, organisé ce dimanche à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy, où il devait prendre part aux 60m haies aux côtés de Pascal Martinot-Lagarde. « J’ai ressenti une petite gêne au tendon d’Achille. Les trois derniers jours ont été un peu plus compliqués à l’entraînement, a expliqué le recordman du monde du décathlon devant le public massé dans les travées de la salle parisienne. Je venais ici pour m’éclater avec le public et les autres hurdlers. Je ne peux pas me permettre de prendre des risques en année olympique. » Le principe de précaution, à six mois des Jeux Olympiques de Tokyo, l’ont conduit à un maximum de prudence face à cette blessure au long cours.