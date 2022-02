Meeting indoor de Berlin : Duplantis a cru avoir battu le record du monde

Vicaut monte en puissance, Manga répond présent

Armand Duplantis y a vraiment cru ! Après avoir passé une barre à six mètres à Karlsruhe le 29 janvier dernier, le perchiste suédois a eu l’opportunité de s’attaquer à son record du monde, établi le 15 février 2020 à Glasgow avec 6,18m, lors du meeting indoor de Berlin. Après avoir effacé facilement une barre à 6,03m à son deuxième essai, « Mondo » Duplantis a pu s’attaquer à une barre placée à 6,19m de haut. Alors que son premier essai ne s’est pas montré convaincant, le Suédois a su se reprendre mais, s’il a su parfaitement enrouler la barre, elle n’est pas restée sur les taquets. En effet, après avoir rebondi plusieurs fois, cette dernière a fini par tomber au plus grand désarroi du perchiste de 22 ans, qui a ainsi laissé passer l’occasion de battre une troisième fois la marque qui appartenait à Renaud Lavillenie il y a encore deux ans. Un concours du saut à la perche dont KC Lightfoot prend la deuxième place avec 5,92m quand Oleg Zernikel complète le podium avec 5,81m.Seuls deux Français ont fait le déplacement à Berlin ce vendredi. Pour sa première sortie de l’année, Jimmy Vicaut a répondu présent sur le 60m. Le Tricolore a tout d’abord dominé sa série en 6’’63 avant de se frotter au champion olympique du 100m Lamont Marcell Jacobs lors de la finale. Améliorant sa marque à 6’’61, le natif de Bondy a signé la deuxième meilleure performance de sa carrière sur la distance mais cela n’a pas été suffisant pour l’emporter. En effet, Lamont Marcell Jacobs a coupé la ligne d’arrivée en premier (6’’51) devant Arthur Cissé (6’’60). Après avoir lancé sa saison en salle à Karlsruhe la semaine passée, Aurel Manga a été intraitable sur le 60m haies. S’il n’a pas pris de risques sur sa série, dont il a pris la troisième place en 7’’74, le sociétaire du club de Créteil a lâché le chevaux en finale. Coupant la ligne en 7’’62, le Français s’impose devant le Néerlandais Koen Smet (7’’68) et le Brésilien Rafael Pereira (7’’68).