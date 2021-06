Hassan rêvait du record du monde

Duplantis place déjà la barre haute

Sifan Hassan n’a pas fait dans la demi-mesure. A un peu moins de deux mois des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, la Néerlandaise a purement et simplement fait exploser le record du monde du 10 000 lors du renommé meeting d’Hengelo, aux Pays-Bas. Détenu par l’Ethiopienne Almaz Ayana depuis la course des Jeux Olympiques de Rio, conclue en 29’17’’45, la référence a été effacée des tablettes par Sifan Hassan, actuelle championne du monde du 1 500m et du 10 000m, qui conforte dès à présent son statut de favorite en vue de la course prévue le 7 août prochain dans le Stade Olympique de Tokyo. Alors que son meilleur temps sur le 10 000m était de 29’36’’67, établie en 2020 sur cette même piste d’Hengelo mais sous la pluie, Sifan Hassan a fait voler en éclats le record du monde sur ses terres.Dans une course bâtie pour elle et avec l’objectif de battre le record du monde, Sifan Hassan a très tôt fait le vide autour d’elle. En effet, après seulement 3 000 mètres de course, la Néerlandaise s’est retrouvée seule face au chronomètre et au record du monde, dont la progression était matérialisée par un système lumineux installé au bord de la piste. A l’issue des 25 tours de piste, le chronomètre s’est arrêté à 29’06’’82, soit un peu plus de dix secondes de moins que le record d’Almaz Ayana dans une course bouclée à la vitesse moyenne de 20,6km/h. « Battre le record du monde aujourd’hui (dimanche) à Hengelo est quelque chose dont je pouvais seulement rêver, a confié Sifan Hassan peu après sa performance. C'est la confirmation qu'on a travaillé vraiment très dur pour Tokyo. Je suis très heureuse de partager ce record avec mes supporters néerlandais. » Après le mile, le 5 kilomètres sur route et l’heure, la Néerlandaise ajoute un quatrième record du monde à son palmarès mais seul l’or olympique va désormais compter pour elle.A l’occasion de ce meeting d’Hengelo, Armand Duplantis a également été au rendez-vous. En effet, le recordman du monde du saut à la perche a signé la meilleure performance mondiale de l’année. Au troisième essai, « Mondo » a passé 6,10m au troisième essai et ainsi effacé la déception de sa défaite face à Sam Kendricks le 23 mai dernier à Gateshead. Côté Tricolore, Augustin Bey est allé battre son record personnel à la longueur avec 8,16m pour remporter le concours et signer la seule victoire tricolore dans le stade néerlandais. Dina Asher-Smith, au lendemain de la performance explosive de Shelly-Ann Fraser-Pryce sur 100m, s’est imposée en 10’’92, elle qui n’avait pas été en mesure de descendre sous les onze secondes sur la distance depuis le début de la saiso,.