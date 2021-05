Meeting de Savonne : Rentrée très timide pour Christophe Lemaître

Christophe Lemaître ne s’est peut-être pas rassuré à Savonne. Le sprinteur d’Aix-les-Bains a fait le déplacement en Ligurie ce jeudi afin de lancer sa saison en extérieur sur sa discipline de prédilection, le 200 mètres. Mais tout ne s’est pas passé comme le champion d’Europe 2010 sur la distance pouvait l’espérer. En effet, Christophe Lemaître n’a pris que la troisième place de la cours en 21’’03, loin derrière le Dominicain Yancarlos Martinez (20’’57) et l’Italien Davide Manenti (20’’91) en dépit d’un vent en-dehors des tolérances établies par World Athletics (+2,3m/s). L’entraîneur du sprinteur savoyard Thierry Tribondeau a justifié la relative contre-performance de son protégé. « On sortait d'un gros cycle de travail, il faisait froid », a confié ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Reste que Christophe Lemaître, auteur de sa pire rentrée depuis 2007, va devoir élever son niveau de jeu pour aller chercher son billet pour les prochains Jeux Olympiques, les minima fixés par la Fédération Française d’athlétisme étant à 20’’24.

Jacobs surprend son monde, Ta Lou et Pozzi au rendez-vous

Ce meeting de Savonne a été l’occasion pour Lamont Jacobs de confirmer sa progression. Champion d’Europe du 60 mètres en salle, le sprinteur italien a amélioré le record d’Italie du 100 mètres à l’occasion des séries en 9’’95, soit quatre centièmes de moins que la performance réalisée par Filippe Tortu en 2018, devançant lors de sa série Amaury Golitin. Absent lors de la finale, Lamont Jacobs a vu Lorenzo Patta s’imposer en 10’’13 quand le Français a pris la cinquième place (10’’31). Chez les femmes, Marie-Josée Ta Lou a assuré avec un temps en 11’’11 lors de la final après avoir signé 11’’17 lors des séries. Andrew Pozzi a dominé le 110 mètres haires (13’’42) quand Dina Asher-Smith a remporté très nettement le 200m (22’’56). Côté Français, alors que Frédéric Dagée a pris la quatrième place du lancer du poids (19,51m), Amandine Brossier a conclu le 400 mètres à la troisième place (53’’32).