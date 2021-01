Meeting de Karlsruhe : Lavillenie et Belocian en grande forme

Poetry in motion.@airlavillenie sails over 5.95m @INDOOR_MEETING record and world lead.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/YRuh9OJf3i

Bosse troisième sur 800m

Ombissa-Dzangue deuxième sur 60m

Tout va bien pour Renaud Lavillenie en ce début d'année ! Le perchiste français, qui s'était déjà envolé à 5,92m il y a deux semaines à Bordeaux, a fait encore mieux lors du meeting de Karlsruhe (Allemagne),Il a franchi toutes les barres à son premier essai, avant de tenter deux fois 6m, en vain. Son frère Valentin n'a en revanche pu faire mieux que 5,47m, lors de ce concours marqué par le record des Philippines d'Ernest John Obiena (5,62m).Pour sa première course depuis presque un an, Pierre-Ambroise Bosse a terminé troisième du 800m, en 1'46"4, derrière le Britannique Elliot Giles (1'45"5) et un autre Français, Benjamin Robert, qui a battu son record personnel (1'46"3). Le troisième tricolore en lice, Baptiste Mischler, a fini quatrième en 1'46"6., pendant que Pascal Martinot-Lagarde était éliminé à ce stade de la compétition (7"86), puis il s'est imposé en finale en 7"49, devant l'Américain Aaron Mallett (7"59) et un autre Français, Aurel Manga (7"64). Enfin, Jimmy Gresier a terminé troisième du 3000m, en 7'39"70 (nouveau record personnel), derrière le Kenyan Bethwell Birgen (7'34"12) et l'Espagnol Mohamed Katir (7'35"29), qui ont eux eux aussi signé le meilleur chrono de leur carrière.Du côté des femmes, Orlann Ombissa-Dzangue a fini deuxième de la finale du 60m en 7"16, derrière la Britannique Dina Asher-Smith, qui a égalé son record personnel en 7"08. Cyrena Samba-Mayela a quant à elle terminé dernière de la finale du 60m haies, en 8"31, loin derrière les 7"92 de la gagnante, Nooralotta Neziri, qui bat ainsi le record de Finlande. A noter également les records de Suède (18,64m) et du Portugal (19,65m) battus par Fanny Roos et Auriol Dongmo au lancer du poids.