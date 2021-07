Meeting de Gateshead : Bromell se rassure avant les Jeux, McLeod déchante encore, Bol enchaîne

🚨𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘́ - Wanda Diamond League - London/Gateshead

🇺🇸 Trayvon Bromell se rassure avant les Jeux Olympiques sur le 100m Hommes en 9'98



🔴𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 à suivre sur https://t.co/xgXE6U6Tof et l’app Sportall https://t.co/o8pqymy2PI pic.twitter.com/iIBO7l1plt



— FFA (@FFAthletisme) July 13, 2021

McLeod encore sonné, Bol enchaîne



On the heels of his controversial interview, 🇯🇲 Omar McLeod was second in 13.42s behind compatriot Ronald Levy who stopped the clock at 13.22s to win the men's 110m hurdles in Gateshead. #DiamondLeague #GatesheadDL🇬🇧

— RoRo 🇯🇲🦚 (@thesaintromane) July 13, 2021



Trayvon Bromell en avait bien besoin. Passé complètement au travers à Monaco la semaine dernière, l'homme le plus rapide du moment espérait bien se rassurer ce mardi soir à l'occasion du meeting de Gateshead, ultime répétition avant de passer aux choses sérieuses, dans deux semaines du côté de Tokyo pour ces Jeux Olympiques 2020 reportés d'un an en raison de la pandémie mondiale de Covid-19 mais qui se dérouleront malgré tout à huis clos, du 23 juillet au 8 août. Bromell avait besoin de refaire le plein de confiance, et il y est parvenu. Quatre jours après avoir dû se contenter de la cinquième place d'une course remporté par son compatriote Ronnie Baker, vainqueur ce jour-là d'un 100m de gala aux allures de finale olympique avant l'heure,(+0,4 m/s de vent). Certes, l'opposition n'était pas aussi relevée que vendredi dernier en Principauté.Baker, que Bromell avait devancé lors des sélections US, n'était pas là, notamment. Il n'empêche que l'adversité était de qualité et constituait pour celui qui avait couru la distance en 9”77 le 6 juin dernier à Miramar (Floride) - meilleure performance mondiale de l'année -Grand favori de ce 100m du meeting britannique inscrit comme Monaco au calendrier de la Ligue de Diamant, le Floridien n'a laissé aucune chance aux locaux Chijindu Ujah, deuxième en 10”10, et Zharnel Hugues, troisième à trois centièmes (10”13) de son compatriote.Les regards étaient également braqués à Gateshead mardi sur le 110m haies et en particulier Omar McLeod, champion olympique en titre pourtant pas retenu par la Fédération jamaïcaine pour les Jeux.Comme Levy, Femke Bol sera l'une des favorites à Tokyo, sur le 400m haies. Mardi, la Néerlandaise a poursuivi son impressionnante série en signant sa douzième victoire de suite sur la distance. Victorieuse en 53”25, la championne d'Europe en salle sera très difficile à battre.