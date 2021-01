Meeting de Düsseldorf : Duplantis l'emporte avec une barre à 6,01m

Another day, another 6.00m-plus clearance!

On his season's debut, @mondohoss600 cleared a world leading 6.01m at the ISTAF Indoor in Dusseldorf. 💥



His next event will be the @PercheEliteTour on 6 February.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/Bo3V0l2VRg



— European Athletics (@EuroAthletics) January 31, 2021

Duplantis a été le plus fort

Armand Duplantis toujours plus haut ! Le Suédois de 21 ans faisait sa rentrée en salle ce dimanche au Meeting de Düsseldorf où il s’était imposé l’année dernière avec un saut à 6m. Et le natif de Lafayette (Etats-Unis), toujours aussi performant, a fait encore mieux cette année.. C'est déjà la 19eme fois de sa carrière qu'il franchit la barre symbolique des 6m, et il n'est plus qu'à une longueur de Lavillenie et... 27 de Sergey Bubka. Avant cela, il a été impeccable à 5,52m, 5,72m, 5,86m et 5,91m. La barre des 6,01m étant atteinte, le vice-champion du monde a ensuite tenté de battre le record du monde (6,18m) dont il est le détenteur depuis le 15 février 2020 (Meeting de Glasgow).Cependant, la barre à 6,19m était trop haute pour Duplantis qui a décidé d’arrêter son concours après un premier échec. Celui qui s’est vu recevoir en 2020 le trophée IAAF de l’athlète de l’année s’est donc imposé, et de loin, devant l’Allemand Torben Blech. Le local a validé une barre à 5,86m, ce que n’est pas parvenu à faire l’Américain Sam Kendricks, troisième. Blech a ensuite coincé à 5,91m mais l’essentiel était assuré. L’ancien décathlonien peut surtout se réjouir d’avoir battu son record personnel. Menno Vloon, quatrième, a quant à lui battu le record des Pays-Bas avec une barre à 5, 81m. L'autre Allemand, Bo Kanda Lita Baehr, est cinquième, son compatriote Raphael Holzdeppe septième, le Polonais Piotr Lisek sixième et le Belge Ben Broeders.. Un concours auquel participera également Renaud Lavillenie.