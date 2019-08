Mayer: "On fait parler de nous"

Kevin, comment allez-vous à un peu plus d'un mois des Mondiaux de Doha, les 2 et 3 octobre pour vous ?

Ça va, je sors un peu fatigué d’un gros cycle d’entraînement depuis près d’un mois, mais ça remonte très, très bien. Je n’ai pas lésiné sur la musculation, l’aérobie, le sprint, je ne me suis pas beaucoup reposé. Je me suis calmé afin que ça remonte un peu pour ce meeting de Paris, même s’il faut surtout que je fasse attention à ce que ça vienne petit à petit pour Doha. Je commence à me connaître (sourire).

Vous allez donc participer samedi, à Charléty, à un triathlon avec du poids, de la longueur et un 110m haies.

C’est amené à se répéter. Mes consoeurs Nafissatou Thiam et Katarina Johnson-Thompson aimeraient aussi avoir plus de triathlons en Diamond League. Ça prépare très bien pour les Mondiaux et ça met en avant les épreuves combinées, qui ne sont pas pratiquées par beaucoup de monde. On ne peut pas faire beaucoup de décathlons dans une saison, donc c’est tout "bénéf". Ça fait trois ans qu’on le fait à Paris, j’ai eu de très bons retours, en plus j’ai battu mes records à chaque fois ! J’ai manqué d’adversité, mais là ce sera beaucoup plus dense. Même si j’aurais aimé que Damian Warner soit là, mais il sort tout juste des Jeux panaméricains. Ce sont les mêmes épreuves que l’an dernier, il y a deux ans c’était le javelot à la place du poids… Ce sont les organisateurs qui voient ça, moi ça me va, je m’en fiche un peu. Je vais enchaîner dans les conditions d’un décathlon.

On a l’impression que vous aimez le faire autant pour vous que pour le public. Vous êtes d’ailleurs une des têtes d’affiche officielles du meeting…

Je n’ai jamais eu la chance de faire une grande compétition en France, seulement à l’étranger, alors c’est un énorme plaisir. C’est le seul moment de communion avec le public français. Et entre 20 000 personnes à Charléty et 20 000 au Stade de France, où le meeting a eu lieu jusqu’en 2016, je signe trois fois plus pour Charléty ! Il faut qu’on arrive à le blinder, qu’il n’y ait plus une place de vide. Mais je ne suis pas inquiet, ça se remplit de plus en plus, d’année en année. La saison dernière, déjà, il y avait beaucoup de monde alors que c’était en même temps que France-Argentine en Coupe du monde. Une émulation se crée, on fait parler de nous.

"Je n'envisage même pas jusqu'où Zhoya peut aller"

Qu’en est-il de votre appréhension par rapport à la perche, dont vous aviez parlé au mois d’avril ?

J’attends la compétition avec impatience. J’en aurai une avant les Mondiaux normalement, à Lille vers le 7 septembre. Je fais de très bonnes séances à l’entraînement, mais les grosses perches, il n’y a qu’en compétition qu’on les sort. Je me sens bien, je vais aller sauter en stage pendant deux jours avec Renaud Lavillenie. Je ne me prends plus trop la tête avec ça, car plus je le faisais, moins j’y arrivais. Je fais 5,20m à chaque fois, je sais que je progresse, je n’ai pas besoin de ça pour aller chercher mon record. Ce n’est plus du tout un problème, je passe des sauts que je ne faisais pas avant. A Doha, dans un grand stade, ce ne sera pas pareil, les conditions de vent seront beaucoup moins difficiles qu’à l’entraînement. Car à Montpellier, cette année, le vent a un peu changé, je ne l’ai pas eu une seule fois de face. C’est pour ça que j’avais perdu confiance pendant un petit moment.

Quel est votre avis à propos de la polémique concernant Caster Semenya ?

Je n’ai pas assez de connaissance sur l’ADN. C’est très compliqué. Mais regarder le taux de testostérone, c’est un peu débile. Des femmes peuvent en avoir un plus haut que d’autres sans que ce soit louche. Pour moi, c’est plus profond. Je ne sais pas où est la limite entre les hommes et femmes… Dire que c’est injuste pour certaines de courir contre Semenya, ça peut être valable, mais son point de vue est très recevable aussi. Je comprends toute la frustration et l’émulation autour de ça, c’est très sensible. Mais il faudrait regarder la génétique plutôt que la testostérone. Une femme a des chromosomes XX et un homme a les XY. Je ne vois pas de belle fin à ça, ce sera injuste quoi qu’il arrive. Le dopage, c’est moins compliqué (sourire). Ça, je veux juste que la justice soit faite, mais on n’y comprend rien… Il faut prendre du recul et attendre le dernier mot.

Enfin, que pensez-vous de Sasha Zhoya, 17 ans et que la France et l’Australie – ses deux pays – s’arrachent ? Il est recordman du monde cadets à la perche et au 110m haies, recordman de France sur 100m et 200m…

C’est une fusée. Pour son âge, ses qualités physiques et techniques sont hallucinantes. Il ferait un très bon décathlonien ! Je ne vois pas l’intérêt pour lui de se spécialiser, pour le moment. S’il a de quoi s’éclater partout, à cet âge, qu’il continue et il verra peut-être plus tard… Le sprint sert pour la perche et les haies, toutes ces épreuves ne sont pas antinomiques. J’ai déjà vu des phénomènes physiques comme ça sur le sprint, d’un point de vue physique, mais jamais qui optimisent aussi vite la technique. C’est une nouvelle perle. J’espère qu’il sera bien entouré, qu’il évitera les blessures. C’est un bon gars, je l’ai déjà croisé deux fois et on a bien discuté. Je n’envisage même pas jusqu’où il peut aller, je vais me laisser surprendre comme tout le monde. Ce serait un énorme plaisir, bien sûr, qu’il rejoigne l’équipe de France, mais son choix doit venir du cœur. Personne ne doit le pousser. C’est à lui de se sentir australien ou français. Tout ce que j’espère, c’est qu’on ne le jugera pas.