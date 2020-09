Martinot-Lagarde arrête sa saison

Une tête d’affiche en moins pour les championnats de France d’Albi ce week-end ! Pascal Martinot-Lagarde (29 ans à la fin du mois) ne fera pas le déplacement dans le Tarn. Le double champion de France (2014 et 2018) du 110m haies souffre des ischio-jambiers, comme il l’a fait savoir à L’Equipe. "Je me suis fait mal à l'ischio droit dimanche dernier. Sans doute un phénomène de compensation après ma blessure à l'ischio gauche. C'est la blessure de trop qui me met en vacances. J'en ai ras le bol de cette saison 2020 ! ».

Un seul 110m haies en 2020 !



Après les sprinteurs Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre, c’est donc une autre star de l’athlétisme français qui déclare forfait pour les « France », qui auraient dû se dérouler fin juin à Angers mais ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. En cette saison 2020 si particulière, qui aura vu les Jeux Olympiques de Tokyo être reportés d’un an, les championnats d’Europe de Paris être annulés et la Ligue de Diamant être reformatée sur quelques meetings, Pascal Martinot-Lagarde n’a disputé qu’un seul 110m haies, le 3 septembre, lorsqu’il avait fini troisième à Marseille en 13’’63. Bien loin de son record de Franc à 12’’95…