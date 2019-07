Marseille: Vicaut a "honte" de ses 10"20

Jimmy Vicaut était mardi au meeting de Marseille.

Le Français a remporté son 100m avec un très petit chrono, seulement 10"20, après un 10"10 en séries.

"C'était nul, résume-t-il très simplement pour L'Equipe. Je ne pars pas, ça me frustre. Je pensais faire les minima. Après ce que j'ai fait en séries, je me suis dit que ça irait pour la finale et, en fait, pas du tout. Je ne suis pas parti. Heureusement que la saison est longue. Il vaut mieux faire les fautes maintenant qu'aux Championnats du monde. Mais 10''20, j'ai honte."