Marche : Yohann Diniz arrête sa saison

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 devaient être le dernier grand objectif de la carrière de Yohann Diniz, à 42 ans. Mais les JO ont été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, et le marcheur a décidé de tirer un trait sur 2020. Celui qui expliquait mercredi dans Tout le Sport qu’il marchait encore 15 à 20 kilomètres par jour, pour s’entretenir, a annoncé ce vendredi à L’Equipe qu’il mettait un terme à sa saison. « Il n'y aura pas de reprise, mais une coupure régénératrice. Nous n'avons pas de visibilité (sur le calendrier des épreuves) pour cette année et comme la Fédération internationale a décidé que la période de réalisation des minima pour les JO ne reprendrait que le 1er décembre, on préfère stopper la saison afin de préparer au mieux 2021 », explique le record du monde du 50km, qui devrait toutefois participer à un stage « tranquille » à la mi-juillet, sans doute à Font-Romeu. En 2021, le champion d’Europe 2006, 2010 et 2014 et champion du monde 2017 visera une première médaille olympique, lui qui a abandonné en 2008 à Pékin, a été disqualifié en 2012 à Londres et a terminé huitième en 2016 à Rio.