Marathon (F) : Record du monde pour Kosgei !

Ce week-end restera dans les annales du marathon ! Alors qu’Eliud Kipchoge est devenu samedi à Vienne le premier homme à courir les 42,195km en moins de deux heures (1h59’40), lors d’une tentative hors course, si bien que son record ne sera pas homologué, sa compatriote kényane Brigid Kosgei a battu le record du monde féminin ce dimanche lors du marathon de Chicago. Un record qui sera bien homologué, et qui est donc désormais de 2h14’04. L’athlète de 25 ans améliore ainsi de 81 secondes le record de la Britannique Paula Radcliffe, qui datait de 2003 et qui avait été établi lors du marathon de Londres.

Kosgei explose son record

Kosgei s’était déjà imposée à Chicago l’an passé en battant son record personnel en 2h18’35, un record qu’elle avait ensuite battu en avril à Londres, en 2h18’20. Ce dimanche, la Kényane a réussi un départ canon, en courant les cinq premiers kilomètres en 15’28. Elle est ensuite passée au 10eme kilomètre en 31’28, au 15eme en 47’26, au semi-marathon en 1h06’59, au 25eme kilomètres en 1h19’33 et au 35eme en 1h51’14, à chaque fois en étant en avance sur le record du monde. « Je suis heureuse. J’ai couru ici l’an passé et je savais que c’était une belle course. Il y avait un peu de vent mais ça a été. Les gens m’ont encouragé tout au long de la course, ce qui m’a donné de l’énergie », a réagi Kosgei, avant de recevoir les félicitations de Paula Ratcliffe, qui était présente dans l’Illinois.