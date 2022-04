Marathon de Paris : Gelmisa et Jeptum vainqueurs, record de France pour Amdouni

🏃🇪🇹 Deso Gelmisa remporte le Marathon de Paris, Morhad Amdouni bat le record de France de plus d'une minute 👊 #ParisMarathon



➡ Suivez le #ParisMarathon en direct sur : https://t.co/dAAyadObpu pic.twitter.com/yT9FctdH0v

— francetvsport (@francetvsport) April 3, 2022

Amdouni efface "Benoit Z" des tablettes

Jeptum seule au monde

MARATHON DE PARIS

Classement hommes - Dimanche 3 avril 2022

Morhad Amdouni (FRA) à 14"

Classement femmes

Anaïs Quemener (FRA) à 17'37

Après l'annulation en 2020 et le report à l'automne en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, le marathon de Paris a retrouvé sa date habituelle, début avril. Plus de 40 000 participants ont pris le départ ce dimanche, sous un beau soleil mais une température bien fraîche de 3°c. Mais les conditions météo n'ont pas empêché les cadors de briller, et notamment les Ethiopiens, qui sont sept à terminer dans le Top 10 chez les hommes.Il a devancé au sprint son compatriote Seifu Tura. Lors de cette course masculine, un groupe de treize s'est constitué au 15eme kilomètre. Ils ont tenu ensemble pendant près de vingt kilomètres, avant que le groupe ne se réduise à cinq éléments. A cinq kilomètres de l'arrivée, Gelmisa et Tura étaient seuls, et c'est donc Gelmisa qui s'est montré le plus rapide dans l'emballage final.A la troisième place, on retrouve celui qui avait pour grand objectif de battre le record de France établi par Benoît Zwierzchiewski lors du marathon de Paris 2003 en 2h06'36 : Morhad Amdouni. Et le Corse de 33 ans y est parvenu ! Troisième de ce marathon, à 14 secondes du vainqueur, le champion d'Europe 2018 du 10 000m a bouclé les 42,195km en 2h05'22, améliorant donc le record de "Benoit Z" de 74 secondes. « Je suis très heureux de battre ce record, surtout à Paris. Je me suis donné les moyens. Ce n’était pas évident de venir ici, j’aurais pu faire le choix de courir à Rotterdam, mais j’ai fait le choix du cœur. Le froid, on connait, j’ai pris kilomètre par kilomètre», a réagi le nouveau recordman de France au micro de France 3.Du côté des femmes, il n'y a pas eu besoin de sprint pour déterminer la gagnante de ce marathon. La Kenyane Judith Jeptum (26 ans) a survolé la concurrence, en s'imposant en 2h19"48, battant ainsi de 67 secondes le record de l'épreuve, détenu par sa compatriote Purity Rionoripo depuis 2017. Judith Jeptum est partie avec une autre Kenyane, Sharon Chelimo, au 25eme kilomètre, puis l'a lâchée quelques kilomètres plus tard. Et après une quinzaine de kilomètres en solitaire, elle a décroché la plus belle victoire de sa carrière, battant de près de trois minutes son record établi à Abu Dhabi en novembre dernier. Ses rivales sont arrivées plus de trois minutes plus tard, l'Ethiopienne Fantu Jimma prenant le meilleur sur sa compatriote Besu Sado.Le record de France reste la propriété de Christelle Daunay, en 2'24"22.2- Seifu Tura (ETH) à 3"3-4- Abeyneh Degu (ETH) à 56"5- Olika Adugna (ETH) à 1'20...2- Fantu Jimma (ETH) à 3'043- Besu Sado (ETH) à 3'264- Adanech Anbesa (ETH) à 4'185- Yenenesh Dinkesa (ETH) à 4'20...14-...