Marathon de Londres : Kipchoge et Bekele pourront compter sur un lièvre de luxe

Le marathon de Londres 2020 sera unique à plus d’un titre. Face à la crise sanitaire qui a poussé à l’annulation de plusieurs événements tels les marathons de Paris, de Chicago ou ceux de New York et de Berlin, la capitale britannique a tenu bon et pris des mesures exceptionnelles afin d’assurer la tenue de la course. Au lieu de serpenter dans les rues de la ville, un circuit sera mis en place alors que seuls les meilleurs spécialistes de la discipline seront conviés au départ. Parmi eux, on retrouvera pour la course masculine le recordman du monde Eliud Kipchoge (2h01’39’’ à Berlin en 2018) et l’auteur de la deuxième meilleure performance de tous les temps, Kenenisa Bekele (2h01’41’’ à Berlin en 2019). Au total, pas moins de huit athlètes ayant une référence en-dessous de la barre des 2h05’ sur les 42,195km feront le déplacement.

Farah aura un rôle crucial à jouer

Pour ajouter un peu de piment à cette course, les organisateurs ont convaincu Mo Farah d’endosser le rôle de lièvre pour permettre à ce groupe d’aller chercher la meilleure performance possible. « Le marathon de Londres a été si important pour moi depuis le temps où j’étais écolier et quand les organisateurs m’ont proposé ce rôle, j’ai immédiatement pensé que ça serait génial si je pouvais aider, a déclaré le Britannique dans un communiqué. Je suis en bonne forme, je serai à Londres durant cette semaine et ça entre parfaitement dans mon programme d’entraînement. » Pour la course féminine, la tête d’affiche sera la recordwoman du monde Brigid Kosgei au sein d’un groupe de six participantes ayant une référence en-dessous des 2h20’ sur la distance du marathon. Une course qui se déroulera le 4 octobre avec le public qui sera tenu à l’écart afin de limiter les risques de propagation du coronavirus.