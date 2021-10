Marathon de Londres : Jepkosgei et Lemma sur la première marche du podim

Sisay Lemma wins the men's @LondonMarathon in 2:04:01. What a journey it's been to his first @WMMajors victory!

7th - London 2016

4th - Berlin 2016

DNF - Boston 2017

4th - Chicago 2017

30th - Boston 2019

3rd - Berlin 2019

3rd - Tokyo 2020

3rd - London 2020

1st - London 2021 👑 pic.twitter.com/3o3cyTEn8V



— World Athletics (@WorldAthletics) October 3, 2021

Kitata, tenant du titre, 6eme

Londres accueillait ce dimanche son marathon reconnu à l’international, le 41eme du nom. Un rendez-vous prestigieux qui a vu Joyciline Jepkosgei rafler la mise chez les femmes, avec un temps de 2h17'43''. La Kényane a devancé les Ethiopiennes Degitu Azimeraw (+15'') et Ashete Bekere (+35'') tandis que. L’heureuse gagnante du jour, vainqueur du marathon de New-York en 2019, a su faire la différence à sept kilomètres de l’arrivée. Elle a fait preuve d’une solidité sans faille, tant mentalement que sur l’aspect physique, pour aller au bout. « Je suis très excitée. C’était une belle journée pour la course à pied. Une grande réussite. Le public nous a encouragées tout le long de la course et nous a motivées. Je suis tellement reconnaissante », a réagi Jepkosgei au micro de la BBC après l’effort.Chez les hommes, un marathonien qui ne s’était encore jamais hissé sur la première marche d’un podium des six courses les plus prestigieuses au monde (Tokyo, Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York) connait enfin le bonheur ultime.Le tenant du titre Shura Kitata n’a pas su suivre la cadence. Gêné par un pépin physique aux ischio-jambiers, il a pris la sixième place avec presque quatre minutes de retard sur Lemma. Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre et vainqueur de l’épreuve à quatre reprises entre 2015 et 2019, ainsi que l’icône britannique Mo Farah, n’ont pas pris part à la course.