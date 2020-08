Ligue de Diamant : Martinot-Lagarde forfait à Monaco, Lemaitre très incertain

Après de nombreuses semaines d’attente, la Ligue de Diamant 2020 va enfin débuter ce vendredi, à Monaco, mais ce sera sans Pascal Martinot-Lagarde. Le médaillé de bronze des championnats du monde 2019 sur 110m haies a déclaré forfait pour le meeting Herculis, révèle Nice-Matin ce mercredi. Ce n’est pas une grande surprise, car mardi, l’athlète de bientôt 29 ans n’a pas pu s’aligner en séries du meeting de Turku, en Finlande, en raison d’une douleur au quadriceps gauche. « Je suis finalement contraint de ne pas me présenter sur la ligne de départ. En effet, j’ai ressenti une douleur au quadriceps gauche qui m’empêche de courir. Je ne vous cache pas que j’ai la rage de ne pas m’exprimer comme il se doit. Ça fait longtemps que je n’ai pas cavalé en compétition, j’avais cette envie dans le sang d’arracher la piste. J’ai maintenant besoin d’un peu de temps pour me rétablir », avait écrit le champion d’Europe 2018 sur Instagram mardi soir, avant d’annoncer son forfait pour Monaco via son agent. « PML » n’a plus couru en compétition depuis le 19 février et le meeting en salle de Liévin sur 60m haies. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Lemaitre vers un forfait également

Toujours selon Nice-Matin, un autre athlète de l’équipe de France serait en passe de déclarer forfait lui aussi pour cette première étape de la Ligue de Diamant (qui passera ensuite par Stockholm le 23 août, Rome ou Naples le 17 septembre et Doha le 25 octobre), en la personne de Christophe Lemaitre, qui est inscrit sur 200m. Le sprinteur de 30 ans n’a pas pu aller au terme de la finale du 100m à Turku mardi, ressentant une douleur à l’adducteur droit.(il avait disputé deux courses en juillet). « On rentre pour soigner ça et constater l’étendue de la blessure et voir quelle suite donner à la saison », a écrit Lemaitre mercredi matin sur Twitter.