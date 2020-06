Ligue de Diamant : L'étape parisienne finalement annulée

La FFA ne pouvait rien garantir

La Ligue de Diamant ne fera pas étape à Paris en 2020. Alors que, dans un premier temps, la crise sanitaire a poussé World Athletics et les organisateurs de la Ligue de Diamant à repenser le calendrier et à repositionner l’étape prévue au Stade Charléty à la date du 6 septembre prochain, l’évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus a contraint toutes les parties prenantes à revoir leurs plans. En effet, tout comme le meeting prévu à Eugene le 4 octobre prochain, l’édition 2020 du Meeting de Paris a été purement et simplement annulée avec un retour de l’élite de l’athlétisme mondial dans la Capitale désormais prévu en août 2021, quelques semaines après les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés d’un an par le CIO.Alors que la crise sanitaire continue de faire rage, notamment en Europe et sur le continent américain, le président de la Fédération Française d’athlétisme André Giraud a justifié cette lourde décision, qui fait suite à celle d’annuler les championnats d’Europe prévus à Paris en 2020, par l’absence de garantie sur la possibilité d’organiser au mieux l’événement en septembre prochain. « Dans la continuité de l’annulation des championnats d’Europe de Paris 2020, nous avons fait le choix, après une longue période de réflexion et en accord avec la Ligue de Diamant, de ne pas organiser le meeting de Paris cette saison, confirme le président de la FFA dans un communiqué. Nous avons exploré de nombreuses options au cours des dernières semaines, mais aucune ne nous permettait de garantir la tenue d’une compétition conforme à nos ambitions. Cette décision a été très difficile à prendre, mais elle nous apparait comme la plus responsable au vu du contexte actuel. » La Ligue de Diamant 2020, qui sera finalement une série de meetings indépendants, doit toujours démarrer le 14 août prochain à Monaco.