Ligue de Diamant : Lamote et Happio brillent à Oslo, R.Lavillenie et Robert-Michon se ratent

Duplantis et Ingebrigtsen enflamment le public



Un concours en très haute altitude pour Armand Duplantis ✈️😱

🇸🇪 Superbe saut du Suédois qui s'élève à 6,02 m à 🇳🇴 #OsloDL ! À 22 ans, le recordman du monde a réalisé 33 concours à 6 mètres ou plus 🔥



💻 Suivez la compétition en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 sur https://t.co/xgXE6U6Tof pic.twitter.com/uoLM665ugB



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 16, 2022



💥 Record personnel pour Wilfried Happio à 🇳🇴 #OsloDL !

🇫🇷 Troisième place sur 400 m haies pour le hurdler du Lille Métropole Athlétisme en 49''01 👊



🇧🇷 Alison dos Santos s'illustre en 47''26 !



💻 Suivez la compétition en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 sur https://t.co/xgXE6U6Tof pic.twitter.com/ooklpLw3c9



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 16, 2022

Toujours pas de minimas pour Robert-Michon



💥 Quelle dernière ligne droite ! 💪

🇨🇵 Rénelle Lamote se classe troisième du 800 m en 1'58''50 à 🇳🇴 #OsloDL !



🇬🇧 Doublé des Britanniques avec Keely Hodgkinson (1'57''71) et Laura Muir (1'58''09) !



💻 Suivez la compétition en 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧 sur https://t.co/xgXE6U6Tof pic.twitter.com/Q0PMV8YVQS



— FFAthlétisme (@FFAthletisme) June 16, 2022

Entre Rome jeudi dernier et Paris ce samedi, la Ligue de Diamant posait ses valises du côté d'Oslo ce jeudi, pour la sixième étape de la saison, et à un mois des championnats du monde de Eugene aux Etats-Unis, les athlètes montent en puissance. Malgré la pluie qui a grandement perturbé la soirée, de nombreuses performances ont été au rendez-vous. Même si côté français, on aurait pu espérer mieux. Médaillé de bronze des derniers JO sur 100m, le Canadiena remporté l'épreuve-reine de ce meeting, dans un chrono de 10"05, son meilleur temps de la saison. Le Britannique Reece Prescod et le Sud-Africain Akani Simbine complètent le podium. Très attendu après avoir signé le troisième chrono de l'histoire dimanche à New York (12"82) sur 110m haies, l'Américains'est bel et bien imposé à Oslo, mais il n'a pu faire mieux que 13"22. Seul Français en lice, Wilhem Belocian a dû arrêter sa course en raison d'une blessure à la cuisse. Inquiétant à un mois des Mondiaux...La Scandinavie au sommet du concours de la perche ! Immense favori, le Suédoiss'est imposé, malgré la pluie, avec un saut à 6,02m, soit le record du meeting (qu'il détenait avec 6,01m) et la meilleure performance mondiale de l'année. Mais la surprise est venue des deux Norvégiens Sondre Guttormsen et Pal Haugen Lillefosse, qui ont fini sur le podium avec des sauts à 5,80m. Renaud Lavillenie a fini cinquième avec une barre à 5,60m, échouant à 5,86m avec une grosse frayeur à la clé, puisqu'il s'est dangereusement rapproché du poteau qui tenait la barre, et l'a même touché de la main alors qu'il redescendait. Son frère Valentin a raté ses trois essais à 5,40m.Le concours de saut en longueur, de son côté, a été remporté par le Grecavec un bond à 8,10m à son troisième essai. Sur 400m haies, le médaillé de bronze de Tokyo brésiliens'est imposé sans problème, en 47"26, alors que le Français Wilfried Happio (23 ans) a signé une très belle troisième place, en 49"01, record personnel.Le triple médaillé olympiquea quant à lui remporté le 400m en 44"48. Le 5000m a vu l'Ethiopie rafler les trois premières places, avec la victoire deen 13'03"51, devant Samuel Tefera et Getnet Wale. Enfin, l'épreuve du mile a permis à ce meeting de se terminer en apothéose, avec la victoire du Norvégienen 3'46"46 devant son public. Il bat ainsi le record de Norvège, le record du meeting (détenu par Hicham El Guerrouj depuis 1997), la meilleure performance mondiale de l'année et le record de la Ligue de Diamant.Chez les femmes, on attendait beaucoup de la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, toujours à la recherche des minimas (fixés à 63,50m) pour les Mondiaux de Eugene le mois prochain, mais l'athlète de bientôt 43 ans n'a pu faire mieux que 58,70m à son quatrième essai, ce qui la place en septième position, loin de la reine de la discipline(66,82m). Cela s'est mieux passé pour sa compatriote Rénelle Lamote, déjà qualifiée pour Eugene, qui a fini troisième du 800m en 1'58"50, derrière les Britanniques Keely Hodgkinson (1'57"71, record de sa saison) et Laura Muir.L'épreuve-reine côté féminin n'était pas un 100m mais un 200m, et il a été le théâtre d'une grosse surprise, avec la victoire de la Danoiseen 22"73, soit un nouveau record national et son record personnel. La Britannique Beth Dobbin et la Néerlandaise Jamile Samuel suivent au classement, alors que la jeune Française Gémima Joseph (20 ans) a fini septième en 23"88.a quant à elle impressionné sur 400m haies, en battant le record du meeting qui datait de 1997, et son record de la saison, en 52"61. Sur 5000m, l'Ethiopie a signé un triplé, avec la victoire deen 14'25"84 (record personnel) devant Gudaf Tsegay et Letesenbet Gidey, au terme d'une course qui a vu Karoline Grovdal battre le record de Norvège et Laura Galvan battre le record du Mexique. Le concours du poids a quant à lui été remporté par l'Américaine, vice-championne du monde en salle cette année et auteure de son record personnel avec un jet à 20,13m, devant Jessica Schilder, qui a battu le record des Pays-Bas (19,46m).