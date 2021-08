Les précisions de Jacobs sur l'arrêt de sa saison

Fraichement sacré champion olympique sur le 100 m et le 4x100 m, Lamont Marcell Jacobs (26 ans) a surpris tout son monde récemment par sa décision de ne plus refouler la piste en compétition avant 2022. Certains y voyaient un lien avec l’affaire de dopage dans laquelle est impliqué celui qui fut son nutritionniste jusqu’à mars, à savoir Giacomo Spazzini. Une version démontée par l’intéressé au micro de la chaine publique italienne Rai1. « Je sais tous les sacrifices et les coups durs que j'ai encaissés pour arriver à ce moment », a-t-il lancé à ses détracteurs. Son agent Marcello Magnani a fait savoir que le nouveau détenteur du record d’Europe du 100 m, qu’il a battu (9’’84) en demi-finales des JO puis amélioré (9’’80) pour aller chercher la médaille d’or, a pris cette décision pour éviter tout risque de blessure. Mais pas que.

Objectif 2022

Le principal protagoniste devenu une star sur le sol japonais pense avant tout à se préserver pour l’année 2022 qui sera des plus intenses. Avec des échéances qu’il a déjà en tête. « L'an prochain il y a des rendez-vous importants, dont les Mondiaux et les Championnats d'Europe. Chaque fois que je cours, je veux mettre la barre plus haut, assure-t-il avec la détermination d’aller plus vite que ce qu’il a montré à Tokyo. L'an prochain je veux arriver au top du top, confirmer, voire améliorer ce que j'ai réussi à accomplir cette année. » Inutile donc de se précipiter pour Jacobs, né d’un père texan et d’une mère italienne. Cela passe par le repos et une montée en puissance progressive à l’entrainement. « J'ai besoin de travailler et de prendre du temps concernant certains aspects qui me manquent encore, d'où cette décision après deux médailles d'or olympiques de relancer la machine en vue des prochains rendez-vous », a-t-il bouclé. Le rendez-vous est pris pour 2022. Ses fans trépignent déjà d’impatience.