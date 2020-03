Les Mondiaux 2021... en 2022 ?

Les Jeux Olympiques étant officiellement reportés à 2021, chaque Fédération internationale va désormais devoir se pencher sur son calendrier et son système de qualification pour les prochains mois. A commencer par World Athletics, la Fédération du sport-roi des Jeux, qui s’est réjoui dans un communiqué du report des JO, et qui a désormais trois missions : organiser la saison 2020 dès que ce sera possible, revoir le mode de qualification pour les JO 2021 et décider d’une nouvelle date pour les championnats du monde, prévus à Eugene dans l’Oregon (Etats-Unis) du 6 au 15 août 2021. La natation cherche une nouvelle date également

« La Fédération internationale d’athlétisme fera tout ce qu’elle peut pour préserver et créer une saison en plein air en 2020, avec des meetings sur un jour (les meetings Diamond League de Doha et de Chine ont déjà été reportés, celui du 24 mai à Stockholm et du 28 mai à Naples sont pour le moment toujours au programme, ndlr), qui commencera et finira plus tard que d’habitude, afin que les athlètes, quand ils le pourront et seront en sécurité pour le faire, aient accès à des compétitions dans chaque région. Cela les aidera à avoir des références de performances et ajuster leur entraînement pour les Jeux Olympiques 2021. A la lumière de l’annonce du report des JO, nous allons également nous pencher sur le système actuel de qualification olympique, en coopération avec le CIO, et dévoiler les changements du processus dès que possible pour que les athlètes sachent où ils en sont. La Fédération internationale d’athlétisme se tient prête à travailler avec le CIO et tout le monde sportif pour trouver une date alternative aux Jeux Olympiques en 2021, et discute déjà avec les organisateurs des Mondiaux 2021 d’Oregon concernant la possibilité de changer les dates de cet événement très populaire. Ils nous ont assuré qu’ils travaillaient avec leurs partenaires et parties prenantes pour s’assurer que l’Oregon serait capable d’organiser des championnats du monde d’athlétisme à une date alternative, y compris 2022. » Du côté de la Fédération internationale de natation, l’autre sport majeur des Jeux d’été, on « travaille avec les organisateurs des Mondiaux de Fukuoka au Japon (prévus du 16 juillet au 1er août 2021, ndlr) afin de trouver de la flexibilité dans les dates de compétition ».