Face aux contraintes liées à l'épidémie de coronavirus, les organisateurs du Mémorial Van Damme ont opté pour la carte de l'innovation en proposant des épreuves singulières. « Nous avons essayé de voir dans la situation actuelle une opportunité afin de programmer quelque chose de complètement différent. Nous sommes très heureux de ce résultat et nous sommes convaincus d'apporter un éclairage inédit. Comme le veut la coutume, nous ajoutons également une course paralympique et - en tant que premier grand événement sportif depuis la crise du corona - nous proposerons quelques beaux moments de remerciement pour, notamment, le personnel soignant qui a redoublé d'efforts au cours des dernières semaines et des derniers mois » , a ainsi expliqué à la presse Cédric Van Branteghem, le patron du meeting.

Farah, Duplantis ou Johnson-Thompson seront là

Un triathlon (100m haies, poids et hauteur) devrait ainsi avoir lieu avec la championne du monde Katarina Johnson-Thompson et la Belge Nafissatou Thiam, championne olympique en heptathlon en 2016. Armand Duplantis, le recordman du monde du saut à la perche, sera également de la partie. Avec notamment les présences de Mo Farah et Bashir Abdi, les organisateurs ont aussi la volonté de battre le record du monde l'heure afin d'établir le 15eme record du monde l'histoire du meeting. D'autres athlètes devraient se rajouter au plateau d'ici au 4 septembre, date du meeting qui se tiendra au stade du Roi Baudoin de Bruxelles.

Du public espéré

Concernant la présence de spectateurs dans le stade, la volonté est d'accueillir du public d'après Van Branteghem : « Nous y sommes préparés, avec de nombreuses mesures de précautions que chacun sur place devra respecter. Nous nous conformerons bien sûr à ce qui est décidé au niveau fédéral et en consultation avec la ville de Bruxelles. Nous pouvons accueillir en toute sécurité environ 9000 personnes ».