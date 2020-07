Le marathon de Paris encore reporté

Si les marathons de New York (prévu le 1er novembre) et de Berlin (prévu le 27 septembre) ont dû être annulés en raison de la pandémie de coronavirus, ce n'est pas (encore ?) le cas de celui de Paris. Prévu le 5 avril, en plein confinement, et reporté au 18 octobre, il a de nouveau été reporté ce lundi, au 15 novembre. Le Conseil d'Etat venait d'ailleurs d'annoncer que les rassemblements de plus de 5000 personnes étaient toujours interdits, jusqu'à nouvel ordre.



"Afin de pouvoir organiser dans les meilleures conditions le Schneider Electric Marathon de Paris, nous avons décidé en concertation avec la Mairie de Paris et la Préfecture de Police de Paris, de décaler la date de l’événement, écrivent les organisateurs. La nouvelle date du Schneider Electric Marathon de Paris est dorénavant fixée au 15 novembre 2020. La Paris Breakfast Run se tiendra quant à elle le samedi 14 novembre. Bien entendu, nous tiendrons compte de l’évolution de la situation et respecterons scrupuleusement les directives des autorités sanitaires et des services de l’Etat avec lesquels nous travaillons étroitement. Chaque inscrit recevra un e-mail d’ici la fin juillet qui détaillera les modalités pratiques. Cet email précisera que tous les participants au Schneider Electric Marathon de Paris seront automatiquement inscrits sur l’édition du 15 novembre 2020. Et ceux inscrits à la Paris Breakfast Run seront automatiquement inscrits le 14 novembre. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles à cette date, ils disposeront de 15 jours pour le communiquer et bénéficier en conséquence d’un avoir utilisable jusqu’au 31/12/2021 pour participer à toute épreuve A.S.O. A l’issue de cette date, si l’avoir n’a pas été utilisé entièrement, ils seront remboursés des sommes restantes sur le compte bancaire utilisé pour l’inscription. Nous sommes bien conscients des désagréments causés par cette situation exceptionnelle et des impacts sur votre organisation. Nous vous remercions de votre patience et mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions." L'an passé, plus de 50 000 personnes avaient pris part au marathon de Paris.