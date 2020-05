Le marathon de Boston annulé, une première en 124 ans

Initialement programmé le 20 avril puis repoussé de cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus, le marathon de Boston n’aura finalement pas lieu cette année, a annoncé le maire de la ville jeudi. Une grande première dans l’histoire de l’épreuve créée en 1897. Interrogé en mars sur le report au mois de septembre de l’épreuve, et sur la possibilité de faire uniquement participer les coureurs d’élite, comme cela a pu se faire lors du marathon de Tokyo, le maire de Boston avait repoussé cette idée.

"Un marathon pour tout le monde"

"Ce n’est pas le marathon de Boston. Nous sommes un marathon inclusif, pour tout le monde", déclarait Marty Walsh. Avec plus de 30 000 participants et près d’un million de spectateurs, il aurait probablement été difficile de faire respecter les règles de distanciation sociale, même en septembre. Le marathon de Boston, endeuillé en 2013 par un attentat terroriste qui avait fait trois victimes et 264 blessés, est le plus vieux marathon au monde.