JO 2020 - Athlétisme : Fraser-Pryce vise le doublé

Shelly-Ann Fraser Pryce fêtera ses 33 ans ce vendredi, mais elle n'est pas rassasiée et elle s'est fixée un gros challenge pour la saison 2020 : devenir championne olympique du 100m et du 200m. Un doublé qu'elle n'a encore jamais réussi à faire. "C'est sûr, je vais doubler 100m et 200m. La saison dernière, pour les Mondiaux, j'ai vraiment voulu essayer de doubler mais mon coach avait un autre plan, et j'ai respecté son plan. Il s'y connait mieux", a déclaré la Jamaïcaine. La sprinteuse est toujours revenue avec au moins une médaille des Jeux Olympiques, depuis ses débuts en 2008, mais jamais deux en or. Déjà six médailles olympiques pour Fraser-Pryce

Elle a décroché l'or sur 100m à Pékin, l'or sur 100m et l'argent sur 200m et 4x100m à Londres, et le bronze sur 100m et l'argent sur 4x100m à Rio. Lors des derniers Mondiaux de Doha, un peu plus de deux ans après la naissance de son fils Zyon, Fraser-Pryce avait remporté l'or sur 100m et 4x100m. Mais pour réussir le doublé à Tokyo, la Jamaïcaine aura de sérieuses rivales, comme sa compatriote Elaine Thompson (qui avait justement réussi le doublé 100m-200m aux JO de Rio), la Britannique Dina Asher-Smith, la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo.