Italie : Jacobs peut reprendre l'entraînement

🟢 Nuovo passo avanti per Jacobs: esame OK



La risonanza magnetica di questa mattina evidenzia progressi lungo la strada della guarigione per @crazylongjumper 🇮🇹 Per la partecipazione agli Europei decisione nei prossimi giorni



LEGGI 👉 https://t.co/yxihB7afUO



Ph. Colombo/FIDAL pic.twitter.com/4vVXWHLoZz

— Atletica Italiana (@atleticaitalia) August 1, 2022

Jacobs reste incertain pour les championnats d'Europe

Bonne nouvelle pour Marcell Jacobs. En effet, pas plus tard que ce lundi, la Fédération italienne d'athlétisme a indiqué que son sprinteur, qui n'est autre que le champion olympique en titre sur la distance reine du 100 mètres mais également sur le relais 4x100 mètres, lors des tous derniers Jeux Olympiques qui avaient ainsi eu lieu l'été dernier, du côté de Tokyo au Japon, peut à présent de nouveau s'entraîner. Lors des derniers championnats du monde de la spécialité, qui s'étaient alors déroulés lors de ce mois de juillet dernier du côté d'Eugene dans l'Etat de l'Oregon aux Etats-Unis,, en raison d'une contracture subie au niveau de sa cuisse droite. Une blessure survenue alors pendant cette prestigieuse compétition planétaire.Même s'il peut donc désormais retourner à l'entraînement,, entre les lundi 15 et dimanche 21 août prochains. Toujours ce lundi, il s'agissait du premier anniversaire de l'incroyable médaille d'or décrochée par le principal intéressé sur la ligne droite des derniers Jeux Olympiques. D'ailleurs, à ce sujet, Marcell Jacobs s'est même saisi de ses différents comptes officiels sur les réseaux sociaux, soit Twitter mais également Instagram, pour commémorer ce moment, en ces termes : "Il y a exactement un an, j'ai réalisé en quelques instants ce à quoi peu (de personnes) s'attendait. Avec le recul, ce fut une année pleine de hauts et de bas, mais maintenant je reviens plus fort que jamais ! Je ne cesserai jamais de vous surprendre."