Giraud reste président de la Fédération française

Il n'y aura pas de 17eme président différent de la Fédération française d'athlétisme ! André Giraud (73 ans) a en effet été réélu pour un mandat de quatre ans ce samedi, après avoir été élu pour la première fois en 2016. Sa liste "Impulsion Athlé 2024" a récolté 93,96% des suffrages lors du vote électrique qui s'est déroulé lors d'une Assemblé générale élective en visio-conférence, pandémie de coronavirus oblige, et obtient 100% des 37 sièges au sein du Comité Directeur de la FFA. Son adversaire Marie-Christine Cazier, qui conduisait la liste « E=MC² », n'a recueilli que 6,04% des voix.

Giraud : "Nous saurons honorer la confiance qui nous est renouvelée"

« C’est avec beaucoup d’émotion que je reçois aujourd’hui, avec toute mon équipe, cette victoire. Un suffrage de poids s’est exprimé et nous saurons honorer la confiance qui nous est renouvelée. Notre équipe est prête à mettre ses compétences et son énergie au service de notre fédération, des ligues, de ses comités, de ses clubs, de ses bénévoles et tous ceux qui font vivre notre sport sur le terrain. Il est désormais temps, sans attendre, de poursuivre le travail engagé et d’entreprendre les nouvelles actions qui accompagneront le projet de ces quatre prochaines années avec l’ambition de laisser, au-delà de cette période, un héritage fort pour notre sport comme nos prédécesseurs l’ont fait au fil des 100 ans qui ont construit l’histoire de notre fédération. (...) À travers votre choix et au-delà de la satisfaction de votre marque de confiance, nous mesurons également toute la responsabilité qui nous incombe. Cette responsabilité tient d’une part à la réalisation des engagements que nous avons présentés tout au long de cette campagne avec l’ambition notamment d’une fédération toujours plus attractive, accueillante et performante qui s’ouvre à tous les publics et sur tous les territoires. Une fédération réactive, moderne au service de ses pratiquants comme des structures qui animent et font vivre notre sport, sachant allier proximité, humanité et innovation tout en intégrant pleinement l’expérience numérique dans sa relation avec l’ensemble des acteurs de l’athlétisme. Une fédération responsable et engagée, dont le sport joue un rôle citoyen et éducatif essentiel au sein de notre société. Notre responsabilité repose aussi sur les actions que nous poursuivrons et mettrons en place en faveur de l’accompagnement et la gestion de la très haute performance pour répondre aux enjeux majeurs de l’olympiade qui nous mènera jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. Enfin, notre rôle repose également sur l’écoute que nous saurons vous apporter, sur notre capacité d’action, de réaction et d’adaptation notamment au travers d’une réorganisation et d’une grande proximité territoriale », a réagi André Giraud, qui sera donc le président de l'une des Fédérations olympiques les plus importantes à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024.