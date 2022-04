18-time world medallist and 11-time @Olympics medallist @allysonfelix 🇺🇸 confirms 2022 will be her final season.

Her announcement 👉 https://t.co/joqLuHOimH pic.twitter.com/zvczvfuE5n



— World Athletics (@WorldAthletics) April 13, 2022

Felix : « Il ne sera pas question de chrono, mais de joie »

Allyson Felix a décidé de dire « stop ». L’athlète américaine, véritable légende de son sport, a mis un terme au suspense et annoncé ce mercredi que le moment de raccrocher les pointes arrivera au terme de la saison 2022, marquée par les championnats du monde organisés à Eugene en juillet prochain. Une annonce que celle qui a remporté la bagatelle de 20 titres majeurs a faite au travers d’un message publié sur son compte Instagram officiel. « Quand j'étais petite, on me surnommait cuisses de poulet. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé faire une telle carrière, a confié l’athlète. J'ai tellement de gratitude pour ce sport qui a changé ma vie. J'ai donné tout ce que j'avais à la course et, pour la première fois, je ne suis pas sûre d'avoir encore quelque chose à donner. Je veux dire au revoir et merci à ce sport et aux personnes qui m'ont aidé à me façonner, de la seule façon que je connaisse : par un dernier tour de piste. »Avant d’espérer un dernier feu d’artifice à Eugene, Allyson Felix devra gagner sa place au sein de la sélection américaine lors des sélections, organisées en juin prochain au Hayward Field d’Eugene, stade qui accueillera les épreuves des Mondiaux. Si elle arrive à ses fins, la native de Los Angeles aura l’occasion d’étoffer un peu plus un palmarès légendaire, qui fait d’elle la femme la plus médaillée de l’histoire des Jeux Olympiques avec sept titres sur le 200m, le 4x100m et le 4x400m. A cela s’ajoute pas moins de treize titres de championne du monde sur le 200m, le 400m, le 4x100m, le 4x400m. Une carrière dont les dernières années ont été marquées par son combat pour les droits des mères dans le cadre professionnel, elle qui a vu son contrat avec son précédent équipementier être revu à la baisse quand elle a annoncé être enceinte en 2018. « Cette saison, je courrai pour les femmes. Je courrai pour un meilleur avenir pour ma fille. Je courrai pour vous, a-t-elle ajouté dans son message. Cette saison, il ne sera pas question de chrono, mais de joie. Si vous me voyez sur la piste cette année, j'espère pouvoir partager avec vous un moment, un souvenir et ma reconnaissance. » Un dernier tour d’honneur qui sera plus qu’un événement sportif pour Allyson Felix, qui aura marqué l’histoire de son sport.