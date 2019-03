Euro (indoor): Une 5e et dernière médaille pour les Bleus

Après Solène Ndama (pentathlon, 3e), Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga (60m haies, 2e et 3e) et Rénelle Lamote (800m, 2e), les relayeurs du 4x400m ont apporté une cinquième et dernière médaille à la France lors de ces championnats d’Europe d’athlétisme en salle.

A Glasgow, Mame-Ibra Anne, Thomas Jordier, Nicolas Courbiere et l’espoir Fabrisio Saidy ont finalement pris la troisième place de ce relais en 3'07"71, derrière la Belgique (3'06"27) et l’Espagne (3'06"32).

Avec cinq breloques, les Bleus terminent à la 16e place d’une compétition dominée par la Pologne, qui a décroché cinq médailles d’or.