Euro (indoor): Ndama enchaîne sur 60m haies, PML bien lancé

Quelques heures après sa belle médaille de bronze décrochée la veille sur l'heptathlon, qu'elle s'apprêtait à recevoir ce samedi lors de son premier podium international, Solène Ndama (20 ans) a su enchaîner en séries du 60m haies.

La Bordelaise - et ça en dit long sur sa maturité... - met un point d'honneur à remporter sa course en 8"04 pour empocher sans trembler sa qualification en demi-finales. Sacha Alessandrini (5e, 8"28) et Awa Sène (5e, 8"30) sont elles éliminées sur la distance. On attendait également au 2e jour de compétition de cet Euro indoor, à Glasgow, l'entrée en lice de Pascal Martinot-Lagarde, candidat à l'or : le champion d'Europe en plein air, vainqueur de sa série en 7'64, tout comme son compatriote Aurel Manga, sera au rendez-vous demi-finales avec un 3e Tricolore, Wilhem Belocian, 2e de sa course en 7"69. L'Espagnol Ortega est le plus rapide en 7"61.

Qualification pour la finale de la perche féminine de la recordwoman de France Ninon Guillon-Romarin, qui efface au 2e essai une barre à 4,60m. Moins de réussite pour Eloyse Lesueur-Aymonin qui, avec seulement la 13e marque des engagées (6,37m), échoue dans sa quête de finale dans le concours de la longueur (il fallait sauter 6,50m). Sur le 60m, 3 des 4 sprinters français engagés sur 60m se sont qualifiés pour les demi-finales : si Carolle Zahi s'adjuge sa série en 7"29, Amaury Golitin (6"74) et Marvin René (6"78) passent au temps. Enfin, Basile Rolnin pointe en 8e position de l'heptathlon (1 757 points), après 2 épreuves (7"13 au 60m et 7,44m à la longueur).