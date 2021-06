Etats-Unis : Crouser bat le record du monde du lancer du poids

Un record mythique est tombé. Dans la nuit de vendredi à samedi, du côté des sélections américaines qui se déroulent à Eugene dans l'État de l'Oregon, l'Américain Ryan Crouser s'est offert le record du monde du lancer du poids, vieux de 31 ans, avec un jet mesuré à 23,31 mètres. Favori de cette épreuve dans son propre pays, l'athlète a ainsi effacé l'ancien record qui datait de 1990 et qui appartenait à l'un de ses compatriotes, à savoir Randy Barnes, qui avait alors lancé, à l'époque, à 23,12 mètres. Dans des propos rapportés par l'AFP, le nouveau maître de la discipline a ainsi notamment déclaré : « Je me sentais vraiment, vraiment confiant en arrivant ici, mais ce n'était pas dans mes attentes. Les fois où je n'ai pas réussi, c'est parce que j'étais un peu tendu et que j'essayais de forcer les choses. Je suis resté détendu et j'ai exécuté le plan que j'avais. C'est ce qui m'a permis de réussir. »

Cinquième marque de tous les temps en qualifications

Une performance de taille, à seulement un mois du début des Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon, qui se dérouleront du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août prochains. Champion olympique en titre de la discipline, l'Américain se place donc logiquement comme prétendant le plus sérieux à sa propre succession. Les récentes performances du principal intéressé pouvaient laisser entrevoir un tel dénouement, tant il enchaînait les lancers impressionnants et surtout lointains. Lors de la matinée, son premier jet des qualifications avait alors été mesuré à 22,92 mètres, ce qui en faisait la cinquième meilleure marque de l'histoire. En finale, lorsqu'il a donc battu ce record, il l'a fait à son quatrième essai. Ces fameux « Trials » doivent encore se poursuivre jusqu'au lundi 28 juin prochain. Cela promet, surtout lorsque l'on sait qu'elles accueillent les meilleurs athlètes américains, en quête de leur précieux sésame pour les JO.