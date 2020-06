Dopage : Coleman suspendu provisoirement

L’an dernier, il avait échappé de peu à une suspension après trois manquements aux règles de localisation antidopage. Mais cette fois, Christian Coleman n’y a pas coupé. Le sprinteur américain, sacré champion du monde du 100 mètres l’an dernier à Doha avec un chrono de 9"76 secondes, a été suspendu provisoirement, a révélé mercredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Il pourrait rater les JO

The AIU confirms a provisional suspension against Christian Coleman of the USA for whereabouts failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

L’athlète de 24 ans avait déjà été notifié de trois manquements à ses obligations de localisation l’année dernière (6 juin 2018, 16 janvier 2019 et 26 avril 2019). Il avait clamé son innocence et argué que le premier aurait dû être antidaté au 1er avril 2018, ce qui lui a permis de ne pas être sanctionné. Mais un nouveau manquement est donc intervenu le 9 décembre dernier, et d’après les règles de l'Agence mondiale antidopage, trois manquements aux règles de localisation cumulés dans un délai d’une année sont considérés comme une infraction, avec une suspension pouvant aller jusqu'à deux ans.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ

"Une tentative délibérée de me faire manquer un test"

Si cette infraction est confirmée, le natif d’Atlanta pourrait donc rater les Jeux olympiques de Tokyo, qui ont été reportés à l’été 2021 en raison de la crise sanitaire. Sur Twitter, Coleman, dont la victoire à Doha avait déjà fait polémique, se défend encore, et déclare ne pas avoir été contacté au téléphone lors du contrôle du 9 décembre dernier, alors qu’il assure qu’il se trouvait "à 5 minutes, au centre commercial en train de faire (ses) courses de Noël. Je pense que c’était une tentative délibérée de me faire manquer un test", écrit-il encore sur le réseau social.