Divers : Un Indien bat le record du monde d'Usain Bolt grâce à des buffles !

Meet India's latest Sports Sensation ! ! !

Srinivasa Gowda from Moodabidri, Mangaluru ran a distance of 142.5 metres in 13.62 seconds in a slushy paddy field at the Kambala race.



He would be the fastest Athlete in the World if He repeats His amazing feat on the track. pic.twitter.com/ZylEPdD22r



— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 15, 2020

Il préfère se consacrer au Kambala qu’à l’athlétisme

La Kambala, est une course traditionnelle qui voient les participants sprinter à travers des rizières tiré par des buffles. Une épreuve qui a permis à Srinivas Gowda de réussir l’impensable. Selon les personnes sur place, l’homme aurait couru les 142,5 mètres de course dans un temps de 13,62 secondes. Si l’on ramène son résultat sur 100 mètres, l’homme aurait donc parcouru la distance en 9”55, soit 3 centièmes de moins que le record du monde d'Usain Bolt (9”58)!La performance hors du commun de Gowda a évidemment fait beaucoup parler en Inde. Le ministre des sports locaux a même souhaité que le sprinteur passe une batterie de tests afin de pouvoir être pris en main par les meilleurs coachs du pays. Contre toute attente, Srinivas Gowda a refusé, préférant se focaliser sur le Kambala, comme il l’a affirmé au micro de la BBC : "Je me suis blessé à la jambe et je me concentre sur Kambala. J'ai l'habitude de courir avec des buffles dans les rizières.". Son professeur de Kambala a précisé : "Le problème est qu'il a des courses de Kambala les trois prochains samedis. C'est un engagement et il ne peut en aucun cas revenir en arrière. Nous ne rejetons donc pas l'offre. Peut-être qu'il pourra faire ultérieurement des essais". L’occasion de voir Srinivas Gowsda et ses buffles à Tokyo l’été prochain ?