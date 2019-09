Diniz: "Une parodie d’épreuve"

Yohann Diniz est revenu sur son abandon au tiers du 50 km marche des Mondiaux de Doha disputé samedi soir, ce dimanche, sur l’antenne de France TV. Accablé par une chaleur étouffante hors du stade, le champion du monde sortant a préféré abandonner son titre pour ne pas se mettre en danger.

"Pour moi, c'était une parodie d'épreuve, souffle celui qui détient le record du monde de la discipline (3h32’33). Il n'y avait pas de chrono, c'était simplement gagner. Mais les 90% d'humidité, les gens qui tombent, malades, sans brumisateur alors qu'il fait 40 degrés, ce n’est pas possible. Et là dans le stade, il fait presque frais."

L’intéressé n’en garde pas moins un objectif en tête, du haut de ses 41 ans: "Si j'ai rempilé depuis 2017, c'est vraiment pour Tokyo. Hier, je n'ai pas voulu me mettre beaucoup plus en danger qu'à Rio. S'il faut vraiment me mettre en danger, ce sera à Tokyo et pas ici." Avec un enseignement à retenir tout de même de ces championnats du monde qatariens. "J'ai concouru face à des team de F1 avec les Japonais et les Chinois qui étaient plus que prêts. Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions pour être prêts pendant dix mois", note-t-il.