Diamond League : Encore un 100m femmes historique, Yulimar Rojas n'est pas redescendue de son nuage

Sprint star @realshellyannfp 🇯🇲 set the third best 100m time ever at #LausanneDL 🇨🇭 last night (10.60), days after @FastElaine's second best (10.54)!

She is "proud to be part of that group of women" - returning for #ParisDL 🇫🇷 tomorrow - "who continue to break barriers".



🚀💥 pic.twitter.com/Z27W0wJNNA



— Wanda Diamond League (@Diamond_League) August 27, 2021

En 10''54, Elaine Thompson-Herah avait réalisé le deuxième temps de l'histoire à Eugene la semaine dernière. Ce jeudi à Lausanne, Shelly-Ann Fraser-Pryce lui a répondu avec le troisième chrono de l'histoire : 10''60.Et si l'émulation entre les deux premières des Jeux Olympiques de Tokyo permettait de faire tomber les 10''49 de Florence Griffith-Joyner ? On peut même parler d'une lutte à trois car comme à Tokyo, Shericka Jackson a pris la troisième place en Suisse. Elle a devancé l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou et a empêché les Suissesses Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji de s'imposer à domicile devant un public acquis à leur cause.Si le 100m femmes a été une des attractions du meeting de Lausanne, il y avait aussi des champions olympiques dans d'autres épreuves. Ryan Crouser s'est notamment illustré sur le lancer de poids hommes en survolant une nouvelle fois le concours. Jakob Ingebrigtsen a amélioré son meilleur temps de la saison pour remporter le 3000m hommes alors qu'Yulimar Rojas a encore impressionné. Au Stade Olympique de la Pontaise, la nouvelle recordwoman du triple-saut femmes a atteint 15,56 m avec trop de vent et 15,52m avec un vent régulier.Tous les médaillés d'or de Tokyo n'ont pas eu autant de réussite. Armand Duplantis a notamment dû se contenter de la quatrième place au saut à la perche hommes. Les Américains Christopher Nilsen et Sam Kendricks ont pris les deux premières places en passant une barre à 5,82m. Pour sa reprise, Renaud Lavillenie s'est contenté de 5,32m, dix centimètres de moins que son frère Valentin. Cinquième, Ethan Cormont les a devancés. Karsten Warholm a laissé tomber les haies pour s'aligner sur le 400m plat et a échoué aux portes du top 3. Sur 110m haies, Hansle Parchment a pris la huitième place. Le Jamaïcain a terminé a plus d'une demi-seconde de Devon Allen. Pascal Martinot-Lagarde s'est classé troisième. Autre athlète français engagé, Gabriel Tual a terminé quatrième du 800m hommes. Sur cette distance, le Canadien Marco Arop s'est imposé devant les Kényans Emmanuel Korir et Cheruiyot Rotich.