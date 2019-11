Demi-fond : Philippe Dupont, nouveau coach de Bosse

Finis les réveils à 12h30 pour Bosse !



[🎙️INTERVIEW ] 🔴 Entretien exclusif avec @vicautjimmy et @pa_bosse à 9 mois des #JO2020 :

🇺🇸 Direction les US pour Jimmy Vicaut avec le meilleur entraîneur du monde

🚨 Pierre-Ambroise Bosse annonce le nom de son nouveau coach !https://t.co/waYvJCcVwq

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 16, 2019

Bosse : « J’arrive avec vachement d’humilité »

Dans le cadre d’un entretien pour beIN Sports réalisé dans la semaine mais diffusé samedi matin, « PAB » a annoncé à dix mois des Jeux de Tokyo qu’il avait décidé de miser sur Dupont pour tenter de retrouver les sommets. Contrairement à ce que l’on pouvait penser,Et cela fait maintenant une semaine que Bosse a rejoint le groupe d’entraînement de son nouveau mentor, basé à l’INSEP. « Les gens pensent que je suis sans coach actuellement, car je me montre beaucoup plus discret dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis notamment l’histoire de mon agression en 2017, mais ce n’est pas le cas, a expliqué le Nantais sur beIN Sports samedi. J’ai repris l’entraînement il y a une semaine avec un nouveau coach, et tout se passe bien. Mon nouveau coach s’appelle Philippe Dupont, on se connaît depuis longtemps. On parle la même langue, c’est la méthode d’entraînement française, et c’est quelqu’un d’intelligent et son objectif, comme pour moi, est d’avoir une médaille aux JO. »En choisissant de travailler avec l’ancien entraîneur de Mahiedine Mekhissi et actuel coach de Morhad Amdouni, champion d’Europe du 10 000m, mais surtout de l’Algérien Taoufik Makhloufi, médaillé d’or aux Jeux de Londres 2012 sur 800m et vice-champion olympique du 800m et du 1 500m en 2016 à Rio,avec son ancien entraîneur Alain Lignier et qui considère un réveil à 10h30 comme « un effort ». Mais le nouveau protégé de Dupont en a pleinement conscience, et il s’y est préparé. « Je vais me greffer dans un groupe, ce qui n’est pas arrivé depuis 2016. J’ai beaucoup de résolutions cette année. Notamment, parce que je suis obligé de m’adapter aux membres de mon groupe, moi qui avais un rythme qui n’est pas adapté pour un sportif de haut niveau. » Le jeu en vaut la chandelle toutefois, surtout que Bosse, qui considère ce nouveau virage de sa carrière comme « une superbe opportunité », se frotte les mains à l’idée notamment deL’Algérien avait d’ailleurs éjecté « PAB » du podium olympique en 2016 à Rio. « (Ironique) Comme dit mon agent sulfureux (Kevin Hautcoeur), je vais m’entraîner avec mon meilleur ennemi, mais qui est une personne en or dans la vie, c’est une crème, mais il est tellement fort sur 800 et sur 1 500, apprécie Bosse. Il n’a pas encore fait de record sur 800, ce n’est pas un Usain Bolt car il n’a pas fait encore de record du monde sur demi-fond, mais il fait partie des cadors depuis 2012. C’est une pépite. Quoi de mieux que d’avoir de l’adversité avec les meilleurs mondiaux ?Après, oui, c’est son fils (sic), on en a vaguement discuté, mais j’arrive avec vachement d’humilité. » Beaucoup d’humilité, à entendre notre meilleur spécialiste de la distance, mais aussi la possibilité de toujours s’entretenir avec Alain Lignier, si le besoin s’en fait sentir.« C’était d’un commun accord, ce n’est pas que ça n’avançait plus, c’est plutôt personnel. En tout cas, je suis en très bons termes avec Alain et toujours en contact avec lui. » L’avenir pour Pierre-Ambroise Bosse porte néanmoins le nom de Philippe Dupont.