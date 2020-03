Coronavirus : Les championnats d'Europe de Paris maintenus en août ?

La pandémie de coronavirus entraîne de nombreuses annulations et/ou reports, mais certains événements tentent de résister. C'est notamment le cas des championnats d'Europe d'athlétisme 2020 organisés à Paris-Charléty. Initialement prévus du 25 au 30 août, ils pourraient bel et bien être maintenus à ces mêmes dates. C'est en tout cas l'option privilégiée par l'association européenne. Une option qui pourrait peut-être ravir notamment un certain Kevin Mayer, à qui il manque justement ce fameux titre continental à son palmarès. Dans des propos relayés par L'Equipe, le directeur général de l'AEA Christian Milz a confié : « Cela dépend bien entendu de la décision des autorités sanitaires françaises. Mais on en a discuté avec notre commission des athlètes et ils pensent que c'est intéressant de garder la compétition à la même date. Cela leur permet de continuer à avoir un objectif pour cette saison et est porteur d'espoir. On s'est donné six à huit semaines pour prendre une décision, il faut que les athlètes aient deux mois et demi à trois mois pour se préparer. On peut être un des seuls sports à garder un événement majeur en 2020. On prend un risque mais on va de l'avant dans cette direction. »

Les épreuves recentrées à Charléty

Les épreuves se dérouleraient ainsi toutes au stade Charléty, alors que les remises de médailles, les éliminatoires de la longueur, le semi-marathon et la course de masse, sans oublier la fan zone, entre autre, programmés au Trocadéro, seraient ainsi annulés. Des épreuves de marche pourraient s'ajouter au programme. Toutefois, un report en 2021 est également à l'étude. En revanche, les championnats d'Europe 2022 sont bien maintenus aux dates prévues. Cette édition doit se dérouler dans le cadre des championnats d'Europe multisports, du 11 au 21 août, en même temps que l'aviron, la natation, le cyclisme, le golf, la gymnastique et le triathlon, à Munich.