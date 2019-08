Coleman aurait raté 3 contrôles antidopage

La nouvelle fait l'effet d'une bombe à l'approche des Mondiaux de Doha (27 sept.-6 oct.) : Christian Coleman, qui fait figure de favori pour le titre sur l'épreuve reine du 100m, se serait soustrait à 3 contrôles antidopage, selon le Daily Mail.

Des accusations basées sur des sources de haut-niveau, évidemment gravissimes de la part du tabloïd britannique, alors même que le champion du monde et recordman du monde du 60m, qui avait brillé par son absence lors du récent meeting de Birmingham, contesterait l'un de ces "no-shows" survenus au cours des 12 derniers mois. L'Américain pourrait risquer une suspension le privant non seulement du rendez-vous à venir au Qatar, mais aussi des JO de Tokyo l'an prochain.

