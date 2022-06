Championnats du monde : Belhocian et Tavernier forfait

Tavernier donne rendez-vous à Munich

Les championnats du monde d’athlétisme, du 15 au 24 juillet à Eugene dans l’Oregon, se feront sans Wilhem Belocian et Alexandra Tavernier. Tout juste âgé de 27 ans, le spécialiste du 110m haies souffre de l’ischio-jambier droit depuis le meeting d’Oslo la semaine passée, et n’a pas pu s’engager aux championnats de France de Caen ce week-end., sachant que seulement trois athlètes d’un même pays peuvent être retenus sur chaque épreuve. Belocian, sacré champion d’Europe en salle l’an passé, avait couru en 13"23 à Jacksonville en avril, et est à ce jour le treizième athlète le plus rapide sur la distance cette année.Âgée de 28 ans, Alexandra Tavernier ne participera pas non plus à ces championnats du monde, la compétition où elle s’était révélée en 2015 en terminant troisième à Pékin. Juste après avoir été sacrée championne de France pour la cinquième fois vendredi, la native d’Annecy a officialisé son forfait pour Eugene, en raison de son manque de forme. « C’est une décision qu’on a prise avec mon nouveau coach (son père Christophe, ndlr). A un moment donné, il faut faire des choix sages.Je vais essayer de retrouver la compétition à haute intensité (aux Jeux méditerranéens du 30 juin au 3 juillet à Oran, ndlr). Je serai prête pour les Europe de Munich. Un mois et demi d’entraînement en plus, ça fait toute la différence. Il faut que je me retape physiquement, mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, pour retrouver le chemin des boites et des médailles », a confié celle qui avait terminé quatrième des Jeux Olympiques, et qui n’est que la 25eme athlète au bilan mondial cette année, avec un jet 71,97m réussi en mars.