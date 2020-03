Championnats d'Europe indoor : Martinot-Lagarde et Manga sur le podium, Lamotte en argent, le relais hommes en bronze

Belocian hors-sujet



Lamote en argent aussi

Le relais hommes en bronze



Pas de triplé pour les hurdlers français cette fois, mais encore deux de nos représentants sur le podium. Deux ans après que Pascal Martinot-Lagarde, Dimitri Bascou et Wilhem Belocian ont trusté les trois marches, en 2015, les deux premiers ont encore terminé sur le podium, ce dimanche à Glasgow à l'issue de la finale du 60m haies des Championnats d'Europe en salle. "PML", deuxième en 7”61 et son compatriote, troisième avec un temps de 7”63, ont tous deux subi la loi du vainqueur du jour le Chypriote Milan Trajkovic, monté sur le toit de l'Europe en bouclant sa course un centième plus vite que le vice-champion d'Europe en titre, en 7”61.Comme l'Espagnol Orlando Ortega, quatrième (7”64) alors que tous le pronostics le donnaient gagnant, Belocian, héros du triplé historique d'il y a quatre ans, est passé à côté de sa finale (7”68). Le troisième français en lice ne termine que septième. L'honneur est sauf malgré tout pour l'équipe de France, qui a perpétué dimanche en Ecosse une tradition qui veut depuis 2007 qu'au moins un Tricolore décroche une médaille sur la finale du 60m haies. Dimanche, ils étaient même deux, avec l'argent pour Martinot-Lagarde et le bronze pour Manga.Autre chance de médaille de l'équipe de France ce dimanche lors de la troisième et dernière journée de ces Championnats d'Europe indoor de Glasgow, Rénelle Lamotte, engagée sur la finale du 800m, a également échoué dans sa quête de médaille d'or. La Française a toutefois apporté elle aussi une médaille d'argent aux Bleus, en terminant deuxième pour deux centièmes (2'02”60) derrière la Britannique Shelayna Oskan-Clarke, sacrée avec un chrono de 2'02”58. A Berlin, l'année dernière, Lamotte avait déjà dû se contenter de l'argent.Les Bleus ont achevé ce week-end sur une cinquième et dernière médaille, avec le bronze décroché sur le 4x400m par le relais masculin, composé de Mame-Ibra Anne, Thomas Jordier, Nicolas Courbière et Fabrisio Saidy. Grâce à ce dernier, auteur d'une accélération décisive dans la dernière ligne droite alors qu'il avait donné l'impression de coincer 200m plus tôt, les Bleus ont arraché une troisième place, avec un chrono final de 3'07”71, derrière la Belgique (3'06”27) et l'Espagne (3'06”32, nouveau record national). Une place sur le podium qui paraissait pourtant inimaginable à trois tours de l'arrivée, alors que les Tricolores occupaient seulement la cinquième place.