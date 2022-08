Championnats d'Europe : Campion et Beretta sixièmes du 20km marche

Beretta prend date

Après la retraite de Yohann Diniz l'an passé à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, la marche française rêve de se trouver une nouvelle figure de proue à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, et le 20km lui a donné le sourire ce samedi dans les rues de Munich à l'occasion des championnats d'Europe. Pas de médaille, certes, mais deux belles sixièmes places à la clé. Du côté des hommes, les premiers à se mettre en action sous une température de 18°c et un temps humide, Kevin Campion (34 ans), 16eme des derniers JO, a signé la plus belle performance de sa carrière en grands championnats, en terminant sixième en 1h20'47 (record de sa saison), à 19 secondes de son record personnel. Membre du groupe de tête pendant les douze premiers kilomètres, il a ensuite commencé à décrocher peu à peu, mais n'a rien lâché pour conserver cette belle sixième place, sans être inquiété par les menaces de disqualification. C'est l'Espagnol Alvaro Martin qui a remporté la médaille d'or en battant son record personnel en 1h19'11, devant le Suédois Perseus Karlström (1h19'23) et un autre Espagnol, Diego Garcia (1h19'45). L'autre Français en lice, Gabriel Bordier, a fini 19eme à neuf minutes du vainqueur, sa course ayant été plombée par une pénalité de deux minutes car son pied avait perdu le contact avec le sol à plusieurs reprises.Quelques minutes après l'arrivée des hommes, ce sont les femmes qui se sont élancées, sous la pluie. La jeune Vosgienne Clémence Beretta (24 ans) est restée en tête pendant huit kilomètres avant, comme Campion, de décrocher un peu, mais sans flancher complètement. Si bien qu'elle a terminé elle aussi à la sixième place, le meilleur résultat de sa carrière dans une grande compétition internationale. Mieux encore, elle s'est offert le record de France, en 1h30'37 (soit 38 secondes de mieux que le record de Nora Leksir, établi en 2000) ! La victoire est revenue à la Grecque Antigoni Ntrismpioti en 1h29'03 (record personnel), devant la Polonaise Katarzyna Zdzieblo (1h29'20) et l'Allemande Saskia Feige (1h29'25, record personnel). Deux autres Françaises ont pris part à cette course et ont brillé également : Camille Moutard a terminé 10eme à 4'13 et Eloise Terrec 11eme à 5'01.