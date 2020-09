Championnats de France : Tavernier sacrée au marteau

Cinquième titre de championne de France d’affilée pour Alexandra Tavernier ! La lanceuse de marteau de 26 ans, médaillée de bronze mondiale en 2015, a survolé le concours, ce dimanche à Albi. La sociétaire du club d’Annecy a envoyé son engin à 72,76m lors de son deuxième essai, et a devancé Lorelei Taillandier (64,32m) et la junior Rose Loga (63,98m). Il s'agit de son sixième titre national au total.



Sur le 400m haies masculin, la victoire est revenue à Wilfried Happio (22 ans), qui conserve ainsi son titre, en 49"97. Le Lillois a devancé Edgar Levard (51"46) et Rayan Dpuerme (51"67), qui ont tous les deux battu leur record personnel. Son homologie Farah Clerc a été sacrée sur le 400m haies féminin, en 57"91, devant Shana Grebo (58"00) et Meriem Sahnoune (58"32).