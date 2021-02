Championnats de France (salle) : Pascal Martinot-Lagarde forfait

Pour les Championnats d'Europe, le coup reste jouable...

Touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, « sa jambe d'attaque », pour reprendre les termes de son entraîneur, vendredi dernier lors du meeting World Tour de Karlsruhe (Allemagne),Paradoxalement, l'IRM qu'a passée le médaillé de bronze des derniers Mondiaux sur 110m haies, lundi matin à Reims, s'est montré plutôt rassurante (« lésion de grade 2 sur l'insertion haute du semi-tendineux »), à entendre l'entraîneur de l'athlète Benjamin Crouzet, interrogé dans les colonnes de L'Union. « On craignait pour la saison hivernale et même estivale car dès que ça touche au tendon… » Néanmoins, « PML » ne pourra pas s'aligner dans trois semaines sur le tartan de Miramas à l'occasion de Championnats de France réservés uniquement désormais aux athlètes listés et professionnels, décision née vendredi soir du dernier comité directeur en date de la Fédération française d'athlétisme (FFA).En revanche, si le champion français qui s'entraîne depuis deux ans à Reims manquera les Championnats de France en salle (et également le meeting de Liévin, prévu le 9 février),« Pour les Europe (à Torun en Pologne, 5-7 mars), on va voir comment cela évolue, il y a encore le temps », poursuit pour L'Union Benjamin Crouzet, coach de Martinot-Lagarde mais aussi responsable de l'antenne rémoise du pôle de préparation olympique, rappelant d'ailleurs queVendredi dernier en Allemagne, le natif de Saint-Maur-des-Fossés avait bouclé le 60m haies dans un chrono de 7”86. Une course qu'il avait disputée alors déjà diminué après avoir glissé sur la piste mouillée de Karlsruhe un peu plus tôt au cours de son échauffement. Une glissade aux conséquences fâcheuses pour Pascal Martinot-Lagarde.