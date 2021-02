Championnats de France en salle : Hay, Finot et Bertrand premiers titrés

💪 Hugo Hay taille patron ! Le demi-fondeur de Sèvre Bocage Ac a remporté le titre de champion de France Elite du 3000 m en 7’52’’42 et offert un beau spectacle de clôture au téléspectateurs ! 🥇

— FFA (@FFAthletisme) February 19, 2021

Le grand retour de Kafétien Gomis !



🥇 Jean-Pierre Bertrand (Nantes Métropole Athlétisme) a décroché le titre de champion de France Elite en salle du saut en longueur en retombant à 7,83 m à Miramas !

En attendant l'entrée en scène des chefs de file de l'athlétisme français, dès samedi,Dans un stadium uniquement ouvert aux athlètes et aux officiels, Hay, sur 3 000m, a le premier profité de l'absence de l'un des autres grands favoris Jimmy Gressier, qui a finalement décidé de se focaliser sur le 1 500m mais que son club avait oublié de désinscrire de la distance, pourLe demi-fondeur licencié à Sèvre a porté son attaque à moins d'un kilomètre de l'arrivée et s'impose en 7'52”42 devant Yann Schrub (7'55”13). Autre athlète titrée lors de cette journée inaugurale,, mais en plein air cette fois et sur 3 000 steeple.La cinquième meilleure performeuse française de tous les temps, qui s'entraine en Espagne, l'emporte avec un chrono de 9'12”33 quiDeuxième titre de champion de France également pourUn bond à 7,83 m (à son cinquième essai) a suffi au sociétaire du club de Nantes, qui n'a pas signé les minima pour Torun pour autant, pour remporter ce concours auquel participait(40 ans). Onze fois de champion de France, le vétéran effectuait son grand retour à la compétition. Il a dû se contenter d'un saut à 7,52m. Insuffisant pour grimper sur le podium.Crédit photo : Fédération française d'athlétisme