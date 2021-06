Championnats de France : Absence confirmée pour Martinot-Lagarde et Bigot

Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par Quentin Bigot (@quentinbigotofficiel)





Bigot victime d’une contracture au dos

Deux têtes d’affiche de l’athlétisme français manqueront à l’appel ce week-end. Alors qu’Angers accueille de vendredi à dimanche les championnats de France 2021, Pascal Martinot-Lagarde et Quentin Bigot ont tous deux confirmé qu’ils manqueront le rendez-vous. Concernant le champion d’Europe du 110m haies, c’est une mesure de précaution à la suite d’une injection de cortisone dans l’ischio-jambier de la cuisse droite dans le but de soigner une inflammation qui a perturbé tout son hiver. « C'est le genre de truc de dernier recours. Après ça, pour éviter de jouer sur la fragilité, il faut respecter une semaine de repos, a confié Pascal Martinot-Lagarde dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Donc, j'ai repris seulement l'entraînement hier (lundi). En fin de semaine, je réessaye les haies et ensuite, je reprendrai normalement. » Une absence tolérée par la Fédération Française d’athlétisme en raison de son statut d’athlète prioritaire en vue d’une sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo.Alors qu’il vient de battre son record personnel au lancer du marteau lors du meeting de Turku avec 79,70m, Quentin Bigot ne fera pas plus le déplacement à Angers. En effet, au travers d’un message publié via son compte officiel Instagram, le natif d’Hayange a confié souffrir du dos à la suite d’une séance d’entraînement effectuée ce dimanche. « Mon dos m’a fait un petit caprice en me déplaçant un peu le bassin, ce qui engendre une petite contracture », annonce Quentin Bigot sur le réseau social. Face à cette blessure, l’athlète français a dû être mis au repos total pendant trois jours avant une reprise de l’entraînement progressive en cette fin de semaine. « De ce fait, la décision difficile mais prudente a été prise conjointement avec mon coach Pierre-Jean Vazel de ne pas participer aux championnats de France Elite ce dimanche ainsi qu’au meeting de Bydgoszcz le 30 juin », ajoute le candidat à un très bon résultat à Tokyo. « A six semaines des Jeux Olympiques, pas de risque à prendre, d'autant que tout va pour le mieux mis à part ce petit contretemps », a-t-il conclu.