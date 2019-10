Cavendish ému aux larmes par Kipchoge

Mark Cavendish a manifestement été marqué par l'incroyable performance d'Eliud Kipchoge qui a réussi à descendre sous les deux heures (1h59'40") lors d'un marathon organisé ce samedi à Vienne.

"Pour moi, c’est la performance la plus impressionnante dans l’histoire du sport. J’ai été ému aux larmes d’en être le témoin. Un marathon en moins de deux heures… Pour le mettre en perspective, essayez de courir à 21 km/h sur 300 mètres. Incroyable", a tweeté l'ancien champion du monde de cyclisme aujourd'hui membre de l'équipe Dimension Data.

