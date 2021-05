Bleus : Les championnats d’Europe par équipes sans Lemaître et Vicaut

L’équipe de France d’athlétisme fera le déplacement à Chorzow sans deux de ses têtes d’affiche. Alors que les Bleus doivent prendre part le week-end prochain aux championnats d’Europe par équipes, la Fédération Française d’athlétisme (FFA) a dévoilé sa sélection et deux noms brillent par leur absence. En effet, Christophe Lemaître, initialement prévu comme membre du relais 4x100m, et Jimmy Vicaut ne sont pas conviés à participer aux épreuves de sprint. Mouhamadou Fall et Ryan Zeze seront alignés respectivement sur le 100m et le 200m. N’ayant pas donné des gages à l’occasion de sa première sortie en extérieur de la saison à Savonne, le natif de Culoz est « à court de forme » selon un porte-parole de la FFA, qui ajoute que le sprinteur « va poursuivre sa préparation pour la suite de la saison ».

Vicaut reprendra le 9 juin

Désormais entraîné par Rana Reider en Floride, Jimmy Vicaut ne reviendra en Europe qu’au début du mois de juin, d’où son absence pour les championnats d’Europe par équipes. Mais, alors qu’il devait initialement effectuer sa première sortie en Europe à l’occasion du meeting de Montreuil prévu le 1er juin prochain, cette reprise est différée. Voulant prolonger son séjour et son entraînement aux Etats-Unis, celui qui partage le record d’Europe du 100m avec le Portugais Francis Obikwelu, sera finalement présent à l’occasion du meeting de Marseille, prévu le 9 juin prochain. Ce qui sera la première étape devant le mener aux Jeux Olympiques de Tokyo, pour lesquels il pourrait s’aligner sur 100m et 200m.



ATHLETISME / CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPES 2021

Les 29 et 30 mai 2021 à Chorzow (Pologne)



La sélection française

Hommes

100m : Mouhamadou Fall

200m : Ryan Zeze

400m : Thomas Jordier

800m : Nasredine Khatir

1500m : Jimmy Gressier

3000m : Yann Schrub

5000m : Hugo Hay

110m haies : Just Kwaou-Mathey

400m haies : Ludvy Vaillant

3000m steeple : Mehdi Belhadj

Hauteur : Sébastien Micheau

Perche : Valentin Lavillenie

Longueur : Augustin Bey

Triple saut : Melvin Raffin

Poids : Frédéric Dagée

Disque : Lolasson Djouhan

Marteau : Quentin Bigot

Javelot : Rémi Conroy

4x100m : Mouhamadou Fall, Ryan Zeze, Amaury Golitin, Jérémy Leroux, Marvin René, Meba-Mickaël Zeze

4x400m : Thomas Jordier, Ludvy Vaillant, Gilles Biron, Nicolas Courbière, Muhammad Abdallah Kounta, Loïc Prévot



Femmes

100m : Orlann Ombissa-Dzangué

200m : Wided Atatou

400m : Floria Guei

800m : Lena Kandissounon

1500m : Bérénice Cleyet-Merle

3000m : Manon Trapp

5000m : Aude Korotchansky

100m haies : Laura Valette

400m haies : Aurélie Chaboudez

3000m steeple : Claire Palou

Hauteur : Solène Gicquel

Perche : Margot Chevrier

Longueur : Hilary Kpatcha

Triple saut : Rouguy Diallo

Poids : Amanda Ngandu-Ntumba

Disque : Amanda Ngandu-Ntumba

Marteau : Alexandra Tavernier

Javelot : Jona Aigouy

4x100m : Orlann Ombissa-Dzangué, Wided Atatou, Eva Berger, Cynthia Leduc, Maroussia Paré, Sarah Richard Mingas

4x400m : Floria Guei, Amandine Brossier, Shana Grebo, Sokhna Lacoste, Agnès Raharolahy, Elise Trynkler