Belocian rejoint l’équipe de Tamgho

Belocian troisième meilleur Français cette année

Il y a onze jours, Wilhem Belocian annonçait sa décision de mettre fin à sa collaboration avec celle qui l’entraînait depuis douze ans, Ketty Cham, et donc de quitter la Guadeloupe pour aller s’entraîner en métropole. Depuis ce lundi, on connait le nom de son nouveau coach et il s’agit de… Teddy Tamgho. Le hurdleur de 27 ans l’a annoncé sur sa page Instagram : « Comme annoncé dans mon précédent post, j'ai quitté la Guadeloupe pour l'Hexagone.Aujourd'hui j'ai besoin d'une team avec une approche différente du sport de haut niveau, une nouvelle dynamique qui me donnera les moyens de me surpasser et d'atteindre mes objectifs, tout en conservant cet amour de la performance. Et cette team je l'ai trouvée. C'est donc avec plaisir que je vous annonce que pour les saisons à venir je rejoins la Team T 18 et son coach Teddy Tamgho. Maintenant place au sport ! »L'ancien champion du monde du triple saut a monté sa structure d'entraînement en parallèle de sa carrière d'athlète, et s'il coache principalement des spécialistes du triple saut, il s'est également tourné vers les haies, en accueillant d'abord Garfield Darien, puis la championne du monde du 60m haies Cyréna Samba-Mayela, et donc désormais Wilhem Belocian., ce qui l'a privé des championnats du monde de Eugene et des championnats d'Europe de Munich. Avec un chrono de 13"23 réussi en avril en Floride, Belocian est le 20eme meilleur performeur mondial de l'année, et le troisième Français, derrière Pascal Martinot-Lagarde (13"14) et Sasha Zhoya (13"17). Rendez-vous l'année prochaine, avec comme principal rendez-vous les Mondiaux de Budapest en août.