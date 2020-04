Athlétisme : World Athletics lance un fonds d'aide pour les athlètes

World Athletics creates fund to support athletes during the pandemic.

— World Athletics (@WorldAthletics) April 28, 2020

Un groupe de travail mis en place par World Athletics

La crise sanitaire liée au Covid-19 met le monde du sport à l’arrêt. Comme pour les joueurs de tennis avec l’annulation des tournois, l’annulation ou le report des meetings génère un problème financier pour les athlètes professionnels. Afin d’aider le plus grand nombre à traverser cette période difficile, World Athletics et la Fondation Internationale de l’athlétisme ont annoncé ce mardi la mise en place d’un fonds d’aide à hauteur de 500 000 dollars (460 000 euros). Cette somme permettra de « venir en aide aux athlètes qui ont perdu la majeure partie de leurs revenus lors des derniers mois en raison de la suspension des compétitions internationales ».



Afin de contribuer à ce fonds, la Fondation Internationale de l’athlétisme, fondée par SAS le Prince Albert II de Monaco, a débloqué des fonds prévus dans son budget 2020 et 2021. Afin de piloter ce projet, les deux instances ont mis en place un groupe de travail international dont feront notamment partie Hicham El Guerrouj, qui a lancé l’idée, et Katerina Stefanidi et dont les premières missions seront de mettre en place un processus afin de distribuer au mieux cet argent et de trouver d’autres moyens de financer ce fonds.

« Je suis toujours en contact avec les athlètes partout dans le monde et je sais que beaucoup d’entre eux font face à une situation financière difficile en raison de l’interruption des compétitions ces deux derniers mois, a déclaré Sebastian Coe, président de World Athletics, dans un communiqué. Nos athlètes professionnels compte sur leurs gains et nous sommes conscients que le calendrier est très touché par la pandémie. Nous espérons pouvoir organiser des compétitions plus tard dans l’année mais, dans l’intervalle, nous allons essayer d’aider autant d’athlètes que possible. » Une solution qui devrait permettre aux athlètes de traverser plus sereinement cette crise sans précédent.